AB, EV’de Çin’in vergi yerine asgari satış fiyatı önerisini geri çevirdi

Ekim ayı sonunda Çin'den ithal elektrikli araçlardan ek gümrük vergisi almaya başlayacak olan Avrupa Komisyonu, ithal araçların 30,000 eurodan az fiyatla satılmaması teklifini reddetti.

Komisyon, Çinli elektrikli araç üreticilerinin asgari satış fiyatı teklifini reddettiğini daha önce açıklamış, ancak asgari fiyatın ne olduğu veya müzakerelerin ayrıntıları hakkında bilgi vermemişti. Adlarının açıklanmasını istemeyen üç kaynağın Reuters’e yaptığı açıklamaya göre araçların satış fiyatını artıracak olan ek gümrük vergilerinin iptal edilmesini isteyen Çin hükümeti, Avrupa Komisyonu'na ithal elektrikli araçların minimum 30,000 euro fiyattan satılmasını teklif etti.

Otomotiv sektörü hakkında danışmanlık hizmeti veren JATO Dynamics verilerine göre Çinli üreticiler çeşitli sübvansiyonlardan yararlanarak Avrupalı ve ABD'li rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle üretim yapabiliyorlar. Verilere göre Çin'de satılan elektrikli araçların ortalama fiyatı 32,000 euroyu bulurken BYD'nin Seagull modeli gibi bazı modeller 10,000 euronun altında fiyatla satılıyor. Buna karşılık AB'deki ortalama elektrikli araç satış fiyatı 66,000 euro seviyesinde. 20,000 euro fiyatla satılacak araçların ise ancak gelecek yıldan itibaren pazara gireceği tahmin ediliyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre müzakereleri devam ettirmek isteyen Avrupa Komisyonu, araç üreticisi ve model bazında ayrı ayrı belirlenecek asgari satış fiyatı önerilerine açık olabilir. Minimum satış fiyatı belirlenirken dikkate alınacak kriterler arasında ise aracın büyüklüğü ve menzili yer alıyor. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre asgari satış fiyatının 35,000 veya 40,000 euro olarak belirlenmesi de ihtimal dahilinde.

Avrupa Birliği (AB) ay sonuna kadar anlaşmaya varılamaması halinde Çin'den ithal elektrikli araçlardan %45'e varan oranlarda ek gümrük vergisi alacak. Karara gerekçe olarak Çinli araç üreticilerinin faydalandıkları haksız sübvansiyonlar gösteriliyor.

Son yıllarda Çinli elektrikli otomobil üreticileri, özellikle fiyat avantajıyla tüm dünyada olduğu gibi Avrupa pazarında da paylarını hızla artırıyor. AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış ve soruşturma sonunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergiler getirme kararı almıştı. Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara standart yüzde 10 vergi uyguluyordu.

GÖRÜŞ AYRILIĞINA RAĞMEN ORTAK POLİTİKADA MUTABAKAT SAĞLANDI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 4 Ekim'deki oylamada Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına onay vererek, yerli otomobil endüstrilerini koruma hassasiyetiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini artıran ülkeler arasına katıldı.

AB Komisyonu’nun Çin'den ithal elektrikli araçlar hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen karar sonrası, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirilecek.

Yüzde 10'luk standart gümrük vergisi ile yüzde 45'i bulan yeni tarifelerle AB ülkeleri, Çin'in yükselen elektrikli araç üretimine karşı ulusal sanayilerini korumak için gümrük duvarlarını yükseltme yoluna gitti. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerine ev sahipliği yapan kıta, içerdeki görüş ayrılıkları ve farklılaşan çıkarlara rağmen bu konuda ortak bir politikada mutabakata varmış oldu.

ÇİN'DE GENİŞ ÇIKARLARI OLAN ALMANYA MUHALEFET ETMİŞTİ

AB'nin kararında 27 birlik üyesi ülkeden 10'u lehte, 5'i aleyhte oy kullanırken, 12 ülke çekimser kaldı. Komisyonun teklifi nin reddedilmesi için AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin karşı oy kullanması gerekiyordu, bu söz konusu olmadı.

Fransa, İtalya ve Polonya gibi büyük nüfuslu ülkeler öneriye destek verirken, otomotiv sanayisinin Çin'de geniş çıkarları olan Almanya, Pekin ile siyasi yakınlığı bulunan Macaristan ile Malta, Slovenya ve Slovakya gibi küçük nüfuslu ülkeler karşı çıktı. Özellikle BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi şirketleri Çin'in otomotiv sektöründe önemli pay sahibi olan Almanya gümrük tarifelerine karşı çıkarken, diğer ülkeleri ikna etmek için aktif lobi faaliyeti yürüttü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülke liderlerini telefonla arayıp, atılacak adımların AB ekonomisini ve çıkarlarını olumsuz etkileyebileceği belirterek, bu nedenle Çin ile elektrikli araçlar konusundaki müzakerelerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Halihazırda Çin'de geniş ölçekte üretim yapan ve Çin'in Avrupa'dan otomobil ithalatının büyük bölümünü karşılayan Almanya, bu ülkeye karşı gümrük tarifeleri uygulamaya başlaması halinde şirketlerinin iki yönlü zararla karşılaşmasından endişe ediyor.

Fransa ve İtalya gibi küresel ölçekte rekabet eden ulusal otomotiv markalarına ev sahipliği yapan ülkeler ise Avrupa pazarındaki olası kayıplarını Çin'deki risklerinden daha önemli gördüğünden tarife artışlarına destek veriyor.