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Boeing, grevdeki fabrika işçilerine yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekti

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, grevde olan fabrika işçileri için yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri aldı.

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Boeing, grevdeki fabrika işçilerine yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekti
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Boeing'in ticari uçaklardan sorumlu üst yöneticisi Stephanie Pope, çalışanlara mesajında, grevin şirketin işlerini ve müşterilerini etkilediğini belirtti.

Sendika ile ortak bir zemin bulmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Pope, bu hafta federal bir ara bulucuyla üçüncü tur müzakereyi tamamladıklarını belirtti.

Pope, şirket ekibinin iyi niyetle pazarlık yaptığını, uzlaşmaya varmak için ücret ve emeklilik yardımlarında artışlar dahil olmak üzere yeni ve iyileştirilmiş teklifler sunduğunu bildirdi.

Sendikanın teklifleri ciddi olarak değerlendirmediğini öne süren Pope, "Bunun yerine sendika, bir işletme olarak rekabetçi kalmak istiyorsak kabul edilebilecek olanın çok ötesinde müzakere edilemez taleplerde bulundu. Bu durum göz önüne alındığında, daha fazla müzakere şu anda mantıklı değil ve teklifimiz geri çekildi." ifadesini kullandı.

Pope, bir çözüm bulmaya kararlı olduklarına dikkati çekerek, çalışanları tanıyan ve şirketin geleceğini koruyan bir anlaşma için pazarlık yapmaya hazır olduklarında sendika ile çalışacaklarını kaydetti.

Boeing'in 30 bini aşkın çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

Şirket son olarak grevdeki işçilerine, gelecek 4 yıl için yüzde 30 zam, performans primi ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi teklifinde bulunmuştu.

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