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Alman sendikalar kamu maaşlarına yüzde 8 zam istiyor

Alman kamu sektörü sendikaları, 2,5 milyon kamu sektörü çalışanları için yüzde 8'lik maaş zammı ya da aylık en az 350 avro artış talebinde bulundu.

AA
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Alman sendikalar kamu maaşlarına yüzde 8 zam istiyor
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Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, federal hükümet ve belediyelerde çalışan yaklaşık 2,5 milyon memur ve diğer kamu sektörü çalışanları için hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ocakta başlayacağı belirtildi.

2,5 milyon kamu sektörü çalışanı için hükümet ile müzakerelerde en az yüzde 8'lik maaş zammı ya da aylık en az 350 avro artış talep edileceği aktarılan açıklamada, bunun sendikaların ana talep olacağı ifade edildi.

Bu arada, Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin altına düştü.

Alman hükümeti, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,2’ye, 2025'te yüzde 2'e düşeceğini öngörüyor.

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