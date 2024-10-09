İsrail Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İsrail Merkez Bankası, artan enflasyonist baskılar dolayısıyla faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka politika faizini yüzde 4,5'te sabit tuttu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminleri de faiz oranının sabit tutulacağı yönündeydi. Kararla birlikte üst üste altıncı kez faizler sabit kalmış oldu.

İsrail’de enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,6 olurken, enflasyon oranı hükümetin yüzde 1-3 hedef aralığının üzerine çıkmıştı.

Ülkedeki fiyat baskıları tetikleniyor

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas, Gazze sınırında İsrail’e operasyon düzenlemiş, ardından İsrail, Gazze’yi hedef alan saldırılar başlatmıştı. Önceki hafta bölgede tansiyonun yeniden artmasıyla birlikte İsrail, Lübnan’ı hedef almış, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüş, Lübnan’ın güneyine yönelik kara operasyonları başlatmıştı.

Bu gelişmeler üzerine İran İsrail'e füze saldırısı düzenlemiş, bu durum piyasalarda ciddi endişelere yol açmıştı. Jeopolitik gerilimlerin artması ülkedeki fiyat baskılarını tetiklerken İsrail Merkez Bankası da bu gelişmeler üzerine faizleri sabit tutmayı tercih etti.

Enerji fiyatları arttı

İsrail Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginlik şu ana kadar küresel finans piyasaları üzerinde ılımlı bir etki yaratırken, petrol ve doğal gaz fiyatları son dönemde artış gösterdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “İsrail Devleti, İran'la ilgili artan gerilimin yanı sıra son zamanlarda kuzey cephesinde yoğunlaşan uzun süreli bir savaşın ortasında. Devam eden jeopolitik belirsizlik, İsrail'in kredi notunun düşürülmesine ve ekonominin risk priminde devam eden artışa yansıdı. Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut göstergelere göre, ılımlı toparlanma devam etmekte olup, ekonomik faaliyet seviyesi trend çizgisinin altında kalmaya devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.