  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. S&P Global'den Milton Kasırgası uyarısı
Takip Et

S&P Global'den Milton Kasırgası uyarısı

S&P Global, Milton Kasırgası'nın Tampa Körfezi'ne ulaşmasının ardından sigorta şirketlerinin kazançlarını etkileyebilecek önemli kayıplara yol açabileceği ve 2024 doğal afet bütçelerini tamamen tüketebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S&P Global'den Milton Kasırgası uyarısı
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'den yapılan açıklamada, Milton Kasırgası'nın 2 hafta önce yaşanan Helene Kasırgası'nın ardından bu yıl ABD'yi vuracak ikinci büyük kasırga olacağı kaydedildi.

Milton Kasırgası'nın bu akşam veya yarın erken saatlerde Tampa Körfezi bölgesine ulaşacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Zararın boyutu hala oldukça belirsiz olsa da, 2022'de yaklaşık 60 milyar dolarlık sigortalı kayba neden olan Ian Kasırgası ile eşdeğer büyüklükte olması muhtemel." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanabilecek olası kayıpların derecelendirilen sigorta şirketlerinin 2024 doğal afet bütçelerini tamamen tüketebileceği ve bunun da kazançları etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Küresel reasürans şirketlerinin de bundan etkilenebileceğine işaret edilen açıklamada, ancak Milton Kasırgası'nın sektörün yıllık felaket bütçelerini aşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, kasırganın neden olabileceği olası kayıpların karaya çıkış yerine ve büyüklüğüne bağlı olacağına işaret edilerek, Milton'un önemli rüzgar hasarına, yoğun yağışa, büyük fırtına dalgalarına ve sellere neden olabileceği kaydedildi.

Eylem Tok'un Türkiye'ye iade davası ertelendiEylem Tok'un Türkiye'ye iade davası ertelendiGündem

 

Tarihte bugün: 10 EkimTarihte bugün: 10 EkimYaşam

 

Dünya
Zelenskiy: Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz
Zelenskiy: Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz
ABD'den Netanyahu'ya Lübnan yanıtı: Yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz
ABD'den Netanyahu'ya Lübnan yanıtı: Yeni bir Gazze olmasını istemiyoruz
İsrail'den İran'a misilleme açıklaması: "Ölümcül olacak"
İsrail'den İran'a misilleme açıklaması: "Ölümcül olacak"
2 ay sonra bir ilk! Netanyahu ile Biden görüştü
2 ay sonra bir ilk! Netanyahu ile Biden görüştü
Bakan Fidan uyardı: Rusya-Ukrayna Savaşı yayılabilir
Bakan Fidan uyardı: Rusya-Ukrayna Savaşı yayılabilir
İsrail Merkez Bankası faizi sabit tuttu
İsrail Merkez Bankası faizi sabit tuttu