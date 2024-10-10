Eylem Tok'un Türkiye'ye iade davası ertelendi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul'da, 1 Mart günü günü, ehliyetsiz kullandığı aracıyla yol kenarında arızalanan ATV araçları için bekleyen 5 kişiye çarpan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuştu. Yazar anne Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur'la önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin iade talebi üzerine Tok ve Cihantimur, ABD'de tutuklanmıştı.

Aci ailesinin mektupları mahkmeye sunuldu

Bugün görülen ve karar çıkması beklenen duruşmada, avukat Burak Erden Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci ve eşi Şükriye Aci’nin mektuplarını mahkemeye sundu.

Anne Pervin Aci, mektubunda adaletten kaçanların yargı önüne çıkarılmasını talep ederek, "Saygıdeğer Yargıç Donald J. Cabell, bugün size yazarken sadece bir dilekçe sahibi değil, aynı zamanda sevgili oğlunu kaybetmiş kederli bir anne olarak yazıyorum. Oğlum Oğuz Murat Aci'nin trajik ölümü, hiçbir kelimenin tam olarak ifade edemeyeceği kadar büyük bir acıdır. Oğlum nazik, sevgi dolu ve sorumluluk sahibi bir genç adamdı. Ancak İstanbul’da, 17 yaşında ehliyetsiz bir genç, babasının arabasını kontrolsüzce kullanarak oğlumun hayatını aldı" dedi.

Olayın ardından suçluların adaletten kaçmak amacıyla Türkiye’den ABD’ye kaçırıldığını belirten anne Aci, bunun bir adaletsizlik örneği olduğunu ifade ederek, "Oğlum sebepsiz yere öldü ve sorumluların adaletten kaçmalarına izin vermemeliyiz. Lütfen, oğlumun ölümünün boşa gitmediğini ve adaletin yerini bulduğunu bilerek biraz olsun huzur bulmamıza izin verin" ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliğe karşı çıkmak için size sesleniyorum"

Aci’nin eşi Şükriye Aci ise mektubunda, eşinin ölümünden sonra yaşadığı acıyı ve adalet beklentisini dile getirerek, "Kazadan sonra sorumluların sergilediği umursamazlık ve olayın ciddiyetini kabullenmeyi reddetmeleri, beni derinden yaraladı. Kocamı ve oğlumu hak ettikleri adaletten mahrum bırakma girişiminde bulundular. Bugün burada, adaletsizliğe karşı çıkmak için size sesleniyorum" dedi.

Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iade edilmesi çağrısında bulunan Şükriye Aci, mektubunda "Bir gün oğlum babasının nerede olduğunu soracak. O an ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Ona adaletin olmadığını ve babasının ölümüne sebep olanların ellerini kollarını sallayarak dolaştığını nasıl anlatabilirim? Hakkaniyetinize, mahkemenizin gücüne ve ortak insanlığımızın gerektirdiği adalete güveniyorum. Lütfen, bu dünyada oğlum ve benim için biraz olsun huzur bulmamıza yardım edin" ifadelerine yer verdi.

Yargıcı Donald J. Cabell, taraflara bugün yaptıkları savunmaları özetleyip yazılı olarak sunmaları için 1 hafta süre verdi.