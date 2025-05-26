EN YAKIT bayram öncesi tüm lokasyonlarda hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP

Kurban Bayramı hem sevdiklerinize kavuşmak hem de Türkiye’nin güzelliklerini keşfetmek için ideal bir zaman. Keşfetmenin en çevreci ve konforlu yolu ise elektrikli araçla yola çıkmak! “Özgürlüğe yolculuk” sloganıyla hizmet veren, Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, ülke geneline yayılmış yaklaşık 250 şarj istasyonu ile elektrikli araç kullanıcılarının “şarj bulabilir miyim?” endişesini tamamen ortadan kaldırıyor. İster Ege ve Akdeniz’in sahil kasabalarına, ister yeşilin binbir tonunu sunan Karadeniz yaylalarına, isterseniz de lezzet ya da tarih dolu rotalara yönelin.

Bayram için EN YAKIT’ın Türkiye’nin dört bir yanından seçtiği 5 ‘kesintisiz özgürlük’ rotası şöyle:

Ankara - Muğla: İç Anadolu’dan Ege’ye giderken şarj istasyonları: Başkent Candaş Mola Park Dinlenme Tesisleri, Afyon Çarşı Lokumcusu, Pamukkale Colossae Thermal & Spa Hotel, Caprice Premium AVM. İstanbul - İzmir: Ege güzergahında bulunan şarj istasyonları: Doğalhane Dinlenme Tesisleri, Oksijen 68 Tesisleri, Oksijen 167 Tesisleri, Adal Gross Market Turgutlu. Gaziantep – İzmir güzergahında, İpekyolu Mola Tesisleri, Grand Millennium Konya Hotel, Afyon Çarşı Lokumcusu, Adal Gross Market Kula. Adana –Antalya yolunda Kayıkçıoğlu Total Erdemli, Park Point Cafe Bozyazı, Ali Şahin Petrol Alanya, Sky Business Hotel ve İstanbul-Trabzon güzergahında ise Highway Outlet AVM, Akbak Tesisleri, Lovelet Outlet AVM, Okumuş Park & Motel, Cemilusta Akçaabat Köfte şarj istasyonu.

Geniş şarj ağı, doğru lokasyon, müşteri memnuniyeti ve Mil avantajıyla öne çıkan EN YAKIT, tüm rotalarda kullanıcılara aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânını amaçladıklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Şu anda 300 km menzili olan araçlarla EN YAKIT’ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye’de özgürce seyahat edebiliyor. Şarj istasyonlarımızı, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz. Bu sayede sürücüler, aracını şarj ederken kaliteli ve keyifli vakit geçirme fırsatına sahip oluyor” dedi.

Sıra beklemek yok

Şenses, En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kullanıcılara, şarj işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde başlatma imkânı sunduklarını söyledi. Herhangi bir ödeme kartı ya da QR gibi şarj başlatma seçeneklerine gerek kalmadan sadece soketi takarak otomatik olarak şarj başlatabilen bu teknolojiyle kullanıcıların zamandan tasarruf ettiğini ve herhangi bir ek işlem gerektirmeyen bir deneyim yaşadıklarını aktaran Şenses “Uygulamamız üzerinden kolayca şarj istasyonu rezervasyonu yapma olanağı sağlayan randevu sistemiyle özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde kullanıcıların istasyonlarımızda sıra beklemeden şarj yapmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.