General Motors 2 modelde elektrikli araçlarını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), General Motors’un (GM) yangın riski nedeniyle 107 Bolt elektrikli aracı geri çağırdığını açıkladı.

Yangın riski bulunuyor

Geri çağırma, 2020-2022 model Chevrolet Bolt EV ve 2022 model Bolt EUV araçlarını kapsıyor. Bu araçlar daha önce geri çağrılmış ve gelişmiş tanılama yazılımı yüklenmişti. Ancak yazılım doğru yüklenmemiş olabilir ve bunun sonucunda yüksek voltajlı batarya, neredeyse tam veya tam kapasiteye şarj edildiğinde yangın çıkarabilir.

En çok satan elektrikli aracıydı

Çözüm olarak, bayiler gelişmiş tanılama yazılımını doğru şekilde yükleyecek.

Chevrolet Bolt, GM’in geçen yıl aralık ayında önceki nesil üretimini durdurmasına kadar en çok satan elektrikli aracıydı. GM’in otonom sürüş birimi Cruise de gelecekte otonom sürüş operasyonları için yeni nesil Bolt’u kullanacak. Yeni nesil Bolt’un üretimine gelecek yıl başlanması bekleniyor.