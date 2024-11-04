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Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışları düştü

Çin’de ekonomik veriler yakından izlenirken, elektrikli otomobil piyasasındaki değişimler de ilgi çekiyor. BYD’nin hâkim olduğu Çin elektrikli otomobil piyasasında Tesla’nın satışları geriledi.

Haber Merkezi
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Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışları düştü
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Çin Binek Otomobil Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Tesla ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 68.280 adet Çin üretimi elektrikli araç sattı.

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları bir önceki aya göre yüzde 22,7 düştü.

Çinli rakibi BYD, geçen ay binek araç satışlarında yıllık yüzde 66,2 artışla 500.526 adede ulaşarak yeni bir aylık rekora imza attı.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaşırı sevkiyatlar toplam satışların yüzde 6'sını oluşturdu.

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