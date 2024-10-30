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Çinli otomobil devi BYD ilk kez Tesla'yı geçen gelir açıkladı

Çinli otomobil devi BYD, üçüncü çeyrekte ilk kez en büyük rakibi Tesla'yı geçen bir gelir bildirdi.

Haber Merkezi
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Çinli otomobil devi BYD ilk kez Tesla'yı geçen gelir açıkladı
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, küresel elektrikli araç satışlarında Tesla’ya karşı bir zafer daha elde etti ve ilk kez Tesla’yı geçen üç aylık gelir bildirdi. 

Çin'in en çok satan otomobil üreticisinin geliri, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artarak 201,1 milyar yuana (28,2 milyar dolar) yükseldi.

Rakamlar beklentilerin altında kalsa da aynı dönemde satışları 25,2 milyar dolara ulaşan Tesla'nın üzerine çıktı.

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