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Alman otomobil devi için kritik dönemeç! Fabrika kapatma ve ücretlerle ilgili müzakerelere başlıyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen fabrika kapatma ve ücretler konusunda ikinci müzakerelere bugün başlıyor. Otomotiv devi ve yönetimde söz sahibi olan sendikalar, fabrika kapatma ve toplu işten çıkarmaları ele almak için toplantı yapacak.

Haber Merkezi
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Alman otomobil devi için kritik dönemeç! Fabrika kapatma ve ücretlerle ilgili müzakerelere başlıyor
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Alman otomotiv devi Volkswagen'in kritik dönemece girdi.  Şirketin Wolfsburg'taki merkezinde sendikalarla görüşmeler bugün başlıyor.  Yapılacak görüşmeler, şirketin üçüncü çeyrek bilançolarının gölgesinde gerçekleşecek. Şirketin üçüncü çeyrekte faaliyet kârı yüzde 42 düştü. Faiz ve vergi öncesi kazancı ise 2.86 milyar euroya geriledi.

Almanya'daki 3 fabrikayı kapatmak istiyor

İşçi temsilcilerinin verdiği bilgiye göre yönetim, şirket tarihinde bir ilke imza atarak hem Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmak istiyor hem de on binlerce kişiyi işten çıkarıp ücretleri yüzde 10 oranında düşürmek istiyor.

Planlar, yavaşlayan büyümeye karşı çaba sarf eden Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerde şok etkisi yarattı.

Grev ihtimali artıyor

Sendika başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen yönetiminin işçilerle ilişkisinde uzun süredir devam eden ortak fikre dayalı yaklaşımını sonlandırması sebebiyle müzakereleri sonlandırmakla tehdit etmesi grev gerçekleştirme ihtimalini artırdı.

 Sendikalar devreye girdi

Sendikalar daha önce varılan anlaşmaya göre Aralık'a kadar daha geniş çaplı grev gerçekleştiremeyecekler fakat işçi temsilcileri, işçilerin tabuların yıkılması olarak tanımladığı değişikliklerin engellenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını defalarca dile getirdiler.

 Teklifler masaya yatırılacak

Görüşmelerin bugün TSİ 13.00'te başlaması gerekiyor ve Volkswagen bu hafta mevcut sorunların üstesinden gelinmesi için tekliflerini masaya yatıracağını söylemişti.

Yönetim, yüksek işçi ve enerji maliyetleri sebebiyle Almanya'daki fabrikaların rakiplerine göre çok daha pahalı olduğunu söylerken, Avrupa'nın araç piyasası pandemi öncesi seviyelerden aşağıya düştü ve Çin'deki güçlü talep zayıfladı.

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