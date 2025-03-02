Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretecek

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’de hâlihazırda fabrikası bulunan yabancı otomotiv markaları içinde, yüzde 100 elektrikli otomobil (EV) üretimine yönelik ilk müjdeli haber Güney Koreli Hyundai’den geldi. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, İzmit fabrikasında EV üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Murat Berkel, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında şirketin Türkiye’deki yeni yatırım planlarını ve büyüme hedeflerini açıkladı. Hyundai’nin 2030’a kadar global elektrikli araç üreticileri arasında ilk üçte olmayı hedeflediğini belirten Berkel, “Hyundai bu kapsamda dünyadaki belirli fabrikalarda elektrikli araç üretecek. Markanın 1997 yılında kurulan ve ilk denizaşırı yatırımı olan İzmit Fabrikası da elektrikli araç üretilecek tesislerden biri olacak” dedi. Berkel, “Ürün açıklaması yapamayacağız. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Üretim adetlerini de görüşüyoruz. Çok kısa süre içerisinde, yatırımla ilgili tüm detayları paylaşacağız. Türkiye’de mevcutta üretilmeyen farklı bir model olacak. Segmenti hakkında da bilgi veremeyeceğim. Yeni yatırımın Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerli üretilen Togg’un dışında Türkiye’de ikinci olacağız. BYD’den önce üreteceğiz gibi görünüyor. Türkiye ve Avrupa’ya satacağız. Hatta mevcutta yatırımı olanlar arasında EV üreten yabancı menşeli ilk marka olacağız. Bu aslında markamızın Türkiye’ye verdiği önemi göstergesi” diye konuştu.

Türkiye’deki EV üretimi İzmit fabrikasında 2026’nın ikinci yarısında başlayacak. Murat Berkel, bir soru üzerine yeni modelin Inster olmayacağını belirtti. Inster, Güney Kore’de üretilecek.

“Hat yenileme çalışmaları yapıyor”

Üstün teknoloji ile üretim yapan bir fabrika olduklarının altını çizen Berkel, “EV üretimiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle hat yenileme çalışmalarımız var. Elektrifikasyonda da Türkiye’ye damga vurmak istiyoruz. Markamız 5 yıldızlı bir fabrikaya sahip. Burada çok güzel bir elektrikli araç üretileceğini, Türk tüketicisine ve Avrupa’ya sunulacağını düşünüyoruz. Bu genişleme, markanın Avrupa otomotiv pazarındaki rolünü artırırken aynı zamanda ülkenin üretim sektörünü de güçlendirecek. 28 yılda üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, istihdama, ihracata ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Teşvik için görüşüyor

Murat Berkel, yatırım planları kapsamında bakanlıkla teşvik konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak, “Teşvikle ilgili fabrika tarafımız ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşüyor. Bu tarz bir yatırımı hükümet nezdinde de bildirmek gerekiyor. Henüz teşvikle ilgili netleşmiş bir şey yok” dedi.

İ20 ve Bayon üretimi devam edecek, i10 bitecek

Hyundai yetkilileri, yeni elektrikli modelle birlikte modelle birlikte benzinli modellerin üretimi de eş zamanlı olarak devam edeceğini söyledi. Berkel, i20 ve Bayon modelinin üretiminin devam edeceğini belirtirken, i10 modelinin ise biteceğine yönelik sinyal verdi. Berkel, “i10 modelimizin üretimi planlandığı şekilde devam ediyor, i10’un üretiminin ne zaman sonlanacağına dair net bir tarih veremiyorum, çünkü henüz belli değil” dedi. Berkel’in verdiği bilgiye göre bugüne kadar 80 bin adet i10 üretildi, bunun 78 bin adeti ihraç edildi.

Daralan pazarda büyüme hedefliyor

Murat Berkel, 2025 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışların 1 milyon 100 bin adet seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi. Hyundai Türkiye ise bu yıl 65 bin adetlik satışa ulaşarak, yüzde 5.9 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Şirket geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 63 bin adet satış gerçekleştirerek, yüzde 5.1 pazar payı elde etmişti. 2025’te satışların 7 bin adedinin EV modellerden oluşması hedefleniyor. Türkiye’deki ilk EV modelini 2022 yılında tüketicilerle buluşturan şirket, bu yıl ürün gamında 5 farklı elektrikli modele yer verecek. 2025’te markanın Türkiye pazarına sunacağı yeni modeller ise şunlar olacak: Inster & Inster Cross, Ioniq 6 makyaj ve Ioniq 9.