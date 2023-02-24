Nio, Çin'de yeni bir batarya tesisi kurmayı planlıyor

Nio, Tesla tarafından kullanılanlara benzer büyük silindirik hücreler üretmek için ilk pil tesisini kurmayı planlıyor.

Kaynaklar Çinli elektrikli araç (EV) üreticisinin CATL gibi tedarikçilere olan bağımlılığına son vermeyi planladığını belirtti.

Yeni tesisin yıllık yaklaşık 400.000 adet uzun menzilli elektrikli araca güç sağlayabilecek 40 gigawatt saat (GWh) batarya üretme kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Tesisin Doğu Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei şehrinde ana üretim merkezinin yanında yer alacağı kaydedildi.

Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı William Li geçen Haziran ayında Nio'nun Tesla'nın kullandığına benzer bir planın parçası olarak 2024'ün ikinci yarısında daha hızlı şarj olan 800 voltluk lityum-iyon pil paketleri yapmaya başlayacağını bildirmişti.