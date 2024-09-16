Otomobil üretimi ağustosta yüzde 40 geriledi

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş ağustosta hızlandı. Otomobilde üretim yüzde 40, ihracat ise adet bazında yüzde 37 azaldı. İç ve dış talepteki yavaşlamanın yanı sıra, bu yıl fabrikaların bakım molalarının uzun sürmesi de düşüşte etkili oldu.

Otomotiv Sanayii Derneğ i (OSD), 2024 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. OSD’nin verilerine göre, ağustos ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 azalarak 53 bin 502 adet olarak gerçekleşti.

Ağustosta, otomobil üretimi ise yıllık bazda yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 adete geriledi. Geçen ay, toplam otomotiv pazarında satışlar, yüzde 0,4 düşüşle 93 bin 792 adet oldu.

Sektör ihracatı %17,3 azaldı

Ağustos ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yıllık yüzde 17,3 düşerek 57 bin 856 adet olurken, bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 37,7 gerileyerek 31 bin 522 adette kaldı. Ağustos ayında toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5,1 gerileyerek 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu dönemde otomobil ihracatı ise 32,2 oranında düşerek 630,7 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı.

Bu dönemde, toplam üretim 877 bin 152 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında toplam pazarda satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre paralel seviyede, 792 bin 256 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında arttı ve 605 bin 639 adet oldu.2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2,6 oranında, otomobil ihracatı da yüzde 3 oranında azaldı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında paralel seviyede gerçekleşti ve 23,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 6,8 milyar seviyesinde kaldı.