Yaş meyve sebze sektörü Güneydoğu Asya’da gücünü artırıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Hong Kong’da eylül ayı başında düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına info stant ile katılım sağladı.

Asia Fruit Logistica Fuarı’nın Asya pazarının en büyük taze meyve sebze fuarı olduğu bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Asya yüzyılı stratejimiz kapsamında Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarımızı hızlandırdık. Milli katılım organizasyonu Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına 14 Türk firmamız katılırken, toplamda ise 37 ülkeden 750 firma yer aldı. Standımızı yoğun olarak Çin ve Hindistan’dan olmak üzere çok sayıda ülkeden ithalatçılar ziyaret etti” dedi.

2023 yılında Hong Kong’a 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Uçak, “İhracatımızın yüzde 75’ini yaş meyve sebze oluşturuyor. 2,6 milyon dolarlık ihracatla taze siyah incir birinci sırada yer alıyor. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise Hong Kong’a 5 milyon dolar ihracat yaptık. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya yaş meyve sebze sektörü için son derece önemli bir pazar. Çok verimli bir fuar geçirdik” dedi.