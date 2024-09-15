ESBAŞ, su verimliliğini artırmak için yatırım seferberliği başlattı

İZMİR / EKONOMİ

Etkisini yıldan yıla arttıran kuraklığın ve aşırı sıcakların, sanayide kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlayacak yatırımları acil olarak yapmayı zorunlu kıldığını söyleyen ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç, bu nedenle sanayicilerle birlikte Ege Serbest Bölgesinde sürdürülebilir bir su yönetim stratejisini acil olarak hayata geçireceklerini belirtti.

ESBAŞ olarak bu yatırımları, Ege Serbest Bölgesinin genişleme alanında yeni inşa ettikleri binalarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kılınç, “Yeni yaptığımız binalarda yağmur suyunu toplayıp kullanabiliyoruz. Günde 25 bin kişiye yemek üreten ESBAŞ Yemek Üretim Tesisimizde, bulaşıkhaneden çıkan suyu arıtarak sulama suyu olarak kullanma safhasına getirdik. Bu dönüşümü daha kaliteli su elde edinceye kadar ilerleteceğiz. Bu fabrikamızda su tüketimini yarı yarıya azaltacak çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Çok büyük peyzaj alanlarına sahip bölgemizde su tüketimi çok olan bitkileri söküp yerine su ihtiyacı az olan bitkilerden oluşan kurakçıl peyzaj alanlarını arttırıyoruz” dedi.

Yusuf Kılınç, İzmir’de su kesintisi uygulandığında devreye aldıkları 8 bin metreküp kapasitedeki depoların bölgedeki firmaların ihtiyacını ancak 2 gün karşılayabildiğini, depo kapasitesini arttırmanın da su krizi karşısında çare olamayacağını belirten Kılınç, “Bugünden su yokluğunda üretimi nasıl yapacağımızın cevabını bulmak ve bunu sağlayacak yatırımları hayata geçirmek zorundayız. Yağmur yağmadığında belediyenin ve DSİ’nin yatırımları da sorunu çözemeyecek. Bu nedenle bölgemizdeki firmaların yağmur hasadı için ilave tank yatırımı yapmasını istiyoruz. Su olmadan üretim proseslerinde soğutma ve yıkama yapmanın alternatiflerini oluşturmak gerekiyor. Yıkamada kullanılan suyun tekrar kullanımını sağlayacak yatırımları 2025 yılından itibaren yapmamız gerekiyor. Çünkü suyu dönüştürecek yatırımlar uzun sürüyor. ESBAŞ tek başına kullandığı suyu azaltarak bu krizi yönetemez. Bu nedenle bölgemizdeki firmalarla birlikte çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

“Su krizinin sanayi üzerinde ağır etkileri olacak”

Global su krizinin sanayi üzerinde ağır etkileri olacağını, devletlerin su krizine karşı mücadelede su yönetim politikasını enerji planlaması, kentsel planlama ve tarım politikası ile birlikte ele alması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr Nuri Azbar, “Türkiye, yüzde 73’ü tarımda, yüzde 16’sı evsel kullanımda ve yüzde 11’i endüstriyel kullanımda olmak üzere 44 milyon metreküp su kaynağına sahip. Küresel ısınma ilerledikçe Türkiye’nin kıyı illerinin sular altında kalacağı, orta bölgelerin ise kuraklık sorunu yaşayacağı öngörülüyor. Konya’da obrukların artması bunu kanıtlıyor. Doğa her fırsatta mesajı veriyor. Bizim bugünden harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.