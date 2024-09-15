Narin cinayetinde yeni gelişme: Yengenin gözaltı süresi uzatıldı
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada 13 Eylül'de gözaltına alınan Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan Narin Güran'ın cesedi, dere içinde üzeri ağaç dalları ve taşlarla kapatılmış şekilde bulundu.
Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, "Narin soruşturmasında dün gözaltına alınan amca Salim Güran'ın tutuklu kardeşi Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.
Hediye Güran, Narin saat 15.15'te eve gittikten dakikalar sonra onların evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmiş. Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar..." ifadelerini kullandı.
Narin Güran'ın amcası Fuat Güran ise 13 Eylül günü tutuklanmıştı.
Narin soruşturmasında dün gözaltına alınan amca Salim Güran'ın tutuklu kardeşi Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. Hediye Güran, Narin saat 15.15'te eve gittikten dakikalar sonra onların evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmiş. Hediye…— Ferit Demir (@DemirFerit) September 14, 2024