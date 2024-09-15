Dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesi yayınlandı
Engineering News Record (ENR) Dergisinin, 2023 yılı verilerini baz alan 2024 yılı “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi”nde 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı. Geçen yılki listede 40 firma yer almıştı. ENR listesi, ilgili 1 yılda elde edilen gelirlere bağlı olarak sıralama yapılıyor. Türkiye, firma sayısında 81 firma ile ilk sırada bulunan Çin’in ardından ikinciliğini korumuş oldu. Bu 43 firmanın uluslararası gelirleri 2023 yılında 18,5 milyar dolar olarak hesaplandı.
ANKARA (EKONOMİ) – Ticaret Bakanlığı, ENR dergisinin sıralamasına yönelik olarak yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre, Türk müteahhitlerinin uluslararası gelirleri, ENR 250 listesindeki şirketlerin gelirleri içindeki payı yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Tutar bazındaki sıralamada Türk müteahhitler, 8. sırada yer aldı. Gelir sıralamasında da Çin 122,9 milyar dolar ile ilk sırayı aldı.
İlk 100’de 6 firma
Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına bir önceki liste ile aynı sayıda 6 Türk firması girdi. Diğer yandan bir önceki listede 2 olan ilk 50’deki firma sayısı bu yıl 1 firma ilk 50’ye girebildi.
En büyük teknik müşavirlik firmaları arasında 8 firma yer aldı
Aynı dergi tarafından yapılan en büyük 225 uluslararası teknik müşavirlik firması sıralamasına da 8 Türk firması girdi. Bu sayıyla en fazla şirketin yer aldığı 7. Ülke oldu. Bu alanda sıralamada Çin 2. Sırada yer aldı. 2023 gelirlerine göre ddünyanın en büyük teknik müşavirlik firmaları sıralamasında ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır Türkiye’nin önünde yer aldı.
Makro programlar ana rolü oynayacak
ENR’nin listeyle birlikte yayımladığı raporda gelecek dönemde uzun vadeli makro programların sektör açısından öneminin arttığı vurgulandı. Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 makro program ve planların sektöre ivme kazandıracağı vurgulandı.