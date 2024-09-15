  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı
Takip Et

Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı

Demir-çelik sektörünün buluşma noktası Metal EXPO fuarına katılan Gülezler Grup, gündemine aldığı 50 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımını da duyurdu. Şirket, İstanbul’daki fuarda, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki yatırımlarına dair gelişmeleri sektör temsilcileri ile paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı
Takip Et

ADANA / EKONOMİ

Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve çözüm odaklı bakış açısıyla sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer aldıklarını belirterek, “İkinci kez katıldığımız Metal EXPO fuarı bize ulusal ve uluslararası düzeyde önemli iş bağlantıları elde etme olanağı sağladı” dedi. Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) gerçekleştirdikleri teknolojik yatırımlara geçen yılki fuarda gösterilen yoğun ilgiye hem şaşırdıklarını hem de memnun olduklarını ifade eden Gülez, şöyle devam etti:

“Metal EXPO 2024 fuarı ise 50 bin metrekarelik yeni yatırım hamlemizi sektör temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza duyurduğumuz mecra oldu. Sektörümüzle etkin temas için fuar katılımlarını oldukça önemsiyoruz. Şirket kültürümüze de önemli katkılar sağlayan fuarlar, ekibimizin en yeni teknolojileri ve endüstri trentlerini yakından takip etmesine olanak tanırken, aynı zamanda sektördeki diğer profesyonellerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. Bu tür etkinlikler müşterilerimizle birebir iletişim kurmamızı sağlayarak, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve onlara daha uygun çözümler sunmamıza yardımcı oluyor.

Bu sayede, şirketimizin rekabet gücünü artırıyor ve sektördeki lider konumumuzu pekiştiriyoruz. Sahip olduğumuz kalite sertifikalarımız ile demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağı olduğumuzu bu fuarda bir kez daha vurgulamış olduk. Ulusal ve uluslararası mega projelerde demir – çelik ürünleri işleme ve üretim hatlarımız ile kapsayıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacakAdana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacakŞehirler
Narin cinayetinde yeni gelişme: Yengenin gözaltı süresi uzatıldıNarin cinayetinde yeni gelişme: Yengenin gözaltı süresi uzatıldıGündem
Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?Emeklilerin tepkisi karşılık buldu: Huzurevi zamları geri mi çekilecek?Ekonomi
15 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...15 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Şehirler
Mersin’deki olası felaketler, Afet Kampüsü’nden idare edilecek
Mersin’deki olası felaketler, Afet Kampüsü’nden idare edilecek
Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti
Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun etti
TTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalı
TTB Başkanı Mustafa Teke: Zeytinyağı teşvikleri uzun vadeli olmalı
Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacak
Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacak
GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
FORTE Genel Müdürü Bayrak: Sera yatırımı ev almaktan 10 kat daha kârlı
FORTE Genel Müdürü Bayrak: Sera yatırımı ev almaktan 10 kat daha kârlı