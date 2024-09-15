Gülezler, yeni yatırımını Metal EXPO fuarında tanıttı

ADANA / EKONOMİ

Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, yenilikçi yaklaşımları, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve çözüm odaklı bakış açısıyla sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer aldıklarını belirterek, “İkinci kez katıldığımız Metal EXPO fuarı bize ulusal ve uluslararası düzeyde önemli iş bağlantıları elde etme olanağı sağladı” dedi. Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) gerçekleştirdikleri teknolojik yatırımlara geçen yılki fuarda gösterilen yoğun ilgiye hem şaşırdıklarını hem de memnun olduklarını ifade eden Gülez, şöyle devam etti:

“Metal EXPO 2024 fuarı ise 50 bin metrekarelik yeni yatırım hamlemizi sektör temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza duyurduğumuz mecra oldu. Sektörümüzle etkin temas için fuar katılımlarını oldukça önemsiyoruz. Şirket kültürümüze de önemli katkılar sağlayan fuarlar, ekibimizin en yeni teknolojileri ve endüstri trentlerini yakından takip etmesine olanak tanırken, aynı zamanda sektördeki diğer profesyonellerle bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sunuyor. Bu tür etkinlikler müşterilerimizle birebir iletişim kurmamızı sağlayarak, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve onlara daha uygun çözümler sunmamıza yardımcı oluyor.

Bu sayede, şirketimizin rekabet gücünü artırıyor ve sektördeki lider konumumuzu pekiştiriyoruz. Sahip olduğumuz kalite sertifikalarımız ile demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağı olduğumuzu bu fuarda bir kez daha vurgulamış olduk. Ulusal ve uluslararası mega projelerde demir – çelik ürünleri işleme ve üretim hatlarımız ile kapsayıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”