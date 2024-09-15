Adana’da TEKNOFEST heyecanı: Festivaller kenti, bu kez teknoloji tutkunlarını ağırlayacak

Eray ŞEN / ADANA

Tarihi, zengin kültürel mirası, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla her yıl çeşitli festivallere ev sahipliği yapan Adana, bu k ez ekim ayında teknoloji tutkunlarını ağırlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak.

Teknoloji şampiyonları, ödüllerini alacak

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında gerçekleştirilen Adana buluşması, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simulasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST Adana’da yapılacak ve yarışma şampiyonları ödüllerini alacak.

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi buluşması

49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

Katılım ücretsiz ancak kayıt yatırmak gerekiyor

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor. Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. Ziyaretçi kayıtları ve detaylı bilgilere www.teknofest.org adresinden ulaşılabiliyor. Ziyaretçiler 2 Ekim’den 6 Ekim’e kadar her gün 09.00 – 20.00 saatleri arasında etkinlik alanına kabul edilecek.

Vali Köşger: Adanalılar bu işi severek yapıyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana’nın ‘festivaller şehri’ olduğunu belirterek, “Bu tarz organizasyonlar şehrimizde hem iyi organize ediliyor hem de Adanalılar bu işi severek, gönülden yapıyor. Türkiye çapında çok büyük bir organizasyon olan TEKNOFEST Adana’da ilk defa yapılacak.

Organizasyonun en iyi şekilde yapılması için herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

ATO Başkanı Bayram: Adana’ya çok yakışacak

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda fikri hür, vicdanı hür gençliğin üretmesi ve geliştirmesi hedefiyle yola çıkan TEKNOFEST’in Adana’ya çok yakışacağını vurgulayarak, “Havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında düzenlenecek bu önemli etkinlik, gençlerimizin vizyonunu genişletecek, inovasyona katkı sağlayacak ve teknolojiye ilgiyi artıracak” diye konuştu.