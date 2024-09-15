EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Gençlerle güçbirliğini hayata geçirmek istiyoruz

İZMİR / EKONOMİ

Çin’i inovasyon konusunda “uyuyan devin uyanışı” olarak nitelendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2000'lerin başında çoğunlukla bir üretim merkezi olarak tanınan Çin, şu anda teknoloji ve inovasyonun öncüsü haline geldi. Toplam 1,5 milyon patent başvurusu ile dünya çapında lider oldu. Ayrıca, yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi kilit alanlarda da devasa yatırımlar yapıyor. Çin’de temiz teknoloji üretimi kapasitenin çok ötesinde ve şu anda dünya çapındaki güneş paneli talebinin yüzde 200'ünü karşılayabilecek durumda. Dünyanın ilk Yeşil Silikon Vadisi Çin’de Baotou’da kuruluyor. Çin, hammadde piyasasına da hakim durumda. Avrupa, inovasyon yarışında ABD ve Asya'nın gerisinde kalıyor gibi görünse de, özellikle yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında liderliği elinde tutuyor” diye konuştu.

Bilim ve teknoloji üretemeyen ekonomilerin güçlü olmasının ve dünyada ön sıralarda yer almasının mümkün olmadığını dile getiren Eskinazi, Dijital ekonominin küresel büyüklüğünün 11.5 trilyon dolar civarında olduğunu ve bu rakamın hızla arttığını belirterek, “İnovasyon, sadece bir yenilik değil; ekonomiyi, toplumları ve hatta küresel güç dengelerini değiştiren bir dinamiktir. Bilim ve teknoloji üretemeyen ekonomilerin güçlü olması ve dünyada ön sıralarda yer alması mümkün değil. Nitekim eğitim sistemleri, toplumsal yapılar ve iş gücü dinamikleri inovasyonla uyumlu hale getirilmedikçe, ülkelerin küresel rekabet gücü azalır. Dünya Bankası’nın raporlarına göre, AR-GE harcamaları düşük olan ülkeler, ekonomilerini büyütmede zorluk çekerken, dijitalleşmeye adapte olamamak sosyal eşitsizlikleri artırıyor. Hepinizin fikirlerinin Silikon Vadisi’nin en sıcak startuplarına dönüşmesini temenni ediyorum, başarılarınıza şahit olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.