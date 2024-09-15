Türk otomotivinin hedefi Almanya’da “İlk 10”a girebilmek

OİB Başkanı Baran Çelik “Almanya’nın otomotiv ürünleri ithalatı yaklaşık 158 milyar dolar. Türkiye yaklaşık 5 milyar dolar ile 15’inci sırada yer alıyor. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra arasına girebilmek” dedi.

Türk otomotiv endüstrisi ihracatçıları, mevcut pazarları geliştirmek ve yeni pazarlar kazanmak amacıyla yurt dışı etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sektör, bu kapsamda mevcut olarak en büyük ihraç pazarı olan Almanya’daki pazar payını artırmak ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla Avrupa’nın sektörel bazdaki en önemli fuarlarından olan Automechanika Frankfurt 2024’te güçlü şekilde yerini aldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği’nin (OİB) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla organize ettiği ve 10-14 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşen fuara otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 339 Türk firması katıldı.

Almanya’nın otomotiv endüstrisi ithalatında 15’inci sıradayız

Almanya’nın Türkiye ihracatı açısından çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mevcut pazarlarda elde edeceğimiz büyümeler, bu pazarlara değer bazında yüksek tutarlarla ihracat yaptığımız için milyar dolarlık artılar kazanmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle en önemli pazarımız olan Almanya’daki pazar payımızı artırmayı, daha çok firmamızı bu pazarda etkin bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Almanya’nın otomotiv ürünleri ithalatına baktığımızda yaklaşık 158 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ülkenin otomotiv ithalatında öne çıkan ülkeler Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, İtalya, ABD, Fransa ve Slovakya’dır. Türkiye yaklaşık 5 milyar dolar ile 15’inci sırada yer alıyor. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra arasına girebilmek” dedi.

“5 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz”

Ürün grupları bazında Almanya’ya yapılan ihracatta otomotiv tedarik sanayi ürünlerinin ilk sırada yer aldığını kaydeden Çelik, şu bilgileri verdi: “Ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, çekiciler, otobüs minibüs midibüsler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar en fazla ihracat yaptığımız ürün grupları. Almanya’nın tüm otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ortalama olarak yüzde 15, tedarik sanayi ihracatımızdan aldığı pay ise yaklaşık yüzde 25. Avrupa’nın otomotiv merkezi olarak kabul edilen Almanya’ya yönelik ihracatımız son beş yıldır 4-5 milyar dolar aralığında seyrediyor. Bu büyük pazarın otomotiv ihracatçılarımız açısından öneminin daha uzun yıllar devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla en kısa sürede Almanya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doların üzerine çıkararak istikrarlı şekilde artırmayı amaçlıyoruz.”