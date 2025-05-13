Otomotiv devi krizde: Fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar hız kazandı

Otomotiv sektöründe kendini yenileyemeyen ve gelişmelere ayak uyduramayan markalar sahneden çekilmeye başladı. Elektrikli araç teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve Çin’in agresif teşvik politikaları, sektördeki dengeleri kökten değiştirdi.

Nissan Motor, iş modelini yeniden yapılandırmayı düşünüyor

Nikkei'nin haberine göre Nissan Motor, Japonya'daki bazı fabrikalarında faaliyetlerini durdurarak iş modelini yeniden yapılandırmayı düşünüyor.

Japon medya kuruluşu, sadece işlerin askıya alınması veya fabrikaların tamamen kapatılması bakımından kesin kararın henüz alınmadığını ifade etti. Bu karar zor bir dönem yaşayan otomobil üreticisinin aşırı üretimini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Medyada yer alan haberlere göre şirket daha önce 10 bin çalışan çıkaracağını açıklamıştı.