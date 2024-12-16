Otomotiv üretimi kasımda yüzde 15 daraldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), kasım ayı ve 2024 yılının 11 aylık dönemine ilişkin üretim, ihracat ve iç pazar verilerini açıkladı. Kasım ayında otomotiv üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 azalarak 117 bin 337 adet oldu. Geçen ay otomobil üretimindeki daralma ise yüzde 17’yi aştı. Kasım ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5’in üzerinde azalarak 89 bin 187 adette kaldı. Kasım ayında iç pazarda toplam otomotiv satışları ise yüzde 3,5 artarak 94 bin 995 adede yükseldi.

Türkiye otomotiv sanayisinde Ocak-Kasım 2024 döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8 gerileyerek 1 milyon 239 bin 944 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil üretimi ise yıllık bazda yüzde 6 azalarak, 822 bin 361 adette kaldı. 11 ayda traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 283 bin adet oldu.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi. 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracat adet bazında yüzde 1,2 gerileyerek, 915 bin 446 adet oldu. 2024’ün 11 aylık döneminde toplam pazarda satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi ve 1 milyon 109 bin 117 adette kaldı. Bu dönemde, otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi ve 845 bin 530 adede ulaştı.