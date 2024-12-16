Yatırım fonlarında faiz indirimi fiyatlanıyor

ŞEBNEM TURHAN

Son bir yılda yatırımcının portföyünün yüzde 771 arttığı para piyasası fonları 2024’ün yatırım enstrümanı olarak zirvedeki yerini koruyor. Ancak Merkez Bankası’nın gelecek hafta başlaması beklenen politika faiz indirimi sürecini fon yatırımcısı da fiyatlamaya başladı. Bir haftada para piyasası fonlarına 26.6 milyar lira giriş yaşandı, hisse, tahvil bono, kısa vadeli ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına ise giriş ise 10 milyar liraya yaklaştı. Uzmanlar, iç ve dış piyasalarda yaşanan olumlu havanın yüksek riskli enstrümanları desteklediğini önümüzdeki dönemde bu varlıklara para akışının daha da hızlanmasını beklediklerini vurguladı.

Fonlarda toplam portföy 4.51 trilyon lira

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede sıkı para ve reel değerli TL politikası bu yıl yatırımcıların TL cinsi enstrümanlara ilgisini arttırdı. Özellikle standart TL mevduat ve mevduat üstü getirisiyle dikkat çeken para piyasası fonları büyük ilgi gördü. Öyle ki Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı aralık ortasında geçen yıl kasım sonuna göre yüzde 26 artışla 5.47 milyon kişiye yükseldi, yatırım fonlarındaki porftöy büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 170,5 artarak 1.67 trilyon liradan 4.51 trilyon liraya fırladı. 2.5 katından fazla portföy artışı yaşanan fonlarda standart TL mevduatın üzerinde getiri sağlayan para piyasası fonları öne çıktı.

TEFAS verilerine göre para piyasası fonları geçen yıl kasımda para piyasası fonlarındaki toplam portföy büyüklüğü 137.83 milyar lira iken bu yıl kasım sonunda 1.2 trilyon lirayı aştı. Bu bir yılda yüzde 771 büyümeye işaret ediyor. Neredeyse 9 kat artan para piyasası fonları 2024 yılının en sevilen yatırım enstrümanı olarak öne çıktı.

Standart TL mevduatın payı 7 yılın zirvesinde

Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri de standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının arttığını ortaya koyuyor. BDDK verilerine göre 6 Aralık ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hariç standart TL mevduatın büyüklüğü 10.32 trilyon liraya yükseldi ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,42’ye çıktı. Bu 2017 Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Geçen yıl aralık ayının ilk haftasında standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı sadece yüzde 39,95 seviyesinde bulunuyordu. Bir yılda standart mevduatın toplam mevduat içindeki payı 17.5 puan arttı.

Böylece 2024 yılı yük sek faiz ve reel değerli TL sayesinde sabit getirili riski düşük yatırım araçlarının yılı olarak geride kalmaya aday. Yeni dönem ise gelecek hafta Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında şekillenecek. Merkez Bankası’nın Mart 2024’te son kez artırdığı politika faizi uzun süredir yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Hem Merkez Bankası’nın kasım ayı PPK kararı sonrasında aralık ayı toplantısında ilk faiz indirimin yapılması bekleniyor. Yerli ve yabancı kurumların politika faizinde indirim beklentileri 1.5-2.5 puan arasında değişiyor.

Hisse senedi piyasasında hareket başladı

Politika faizi indirimlerinin başlaması beklentisinin ilk satın alınması Borsa İstanbul’da kasım ve aralık ilk iki haftasında yaşanmaya başladı. Bu yılın ikinci yarısını kayıpla geçiren BİST100 endeksi kasımda yüzde 8,89 yükseliş yaşadı ve reel olarak getirisi BİST100 endeksinin aylık yüzde 2,35 oldu. Aralık ayının ilk iki haftasında da BİST100 endeksindeki yükseliş yüzde 4,91’e ulaştı, bankacılık endeksi yüzde 2,95 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 5,34, ulaştırma endeksi yüzde 5,11, ticaret endeksi yüzde 9,1, gıda endeksi yüzde 11,23, taş toprak endeksi yüzde 7 yükselişiyle dikkat çekti. Hisse senedi piyasasındaki portföy değeri de 13.71 trilyon liraya yükseldi, kasım sonunda 13.06 trilyon lira seviyesindeydi.

Tahvil bono ve hisseye ilgi artıyor

Beklentilerdeki değişim fon yatırımcısının konumlanmasında da değişikliklere neden olmaya başladı. FonTurkey’in hesaplamalarına göre geçen hafta 26.6 milyar lira ile en çok giriş yine para piyasası fonlarında yaşansa da uzun süredir ilginin düşük olduğu riski yüksek fonlara yeniden ilgi oluşmaya başladı. Uzmanların verdiği bilgiye göre genel olarak pozitif bir risk iştahının ve yükseliş eğiliminin hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda görüldüğünü vurgulayarak bu pozitif havanın altın haricindeki riskli varlıklara girişi destekler nitelikte olduğunu dile getirdi. Döviz fonlarına da ilginin yeniden yükseldiği görülen haftalık değişimde 8.6 milyar liralık serbest döviz fonlarına giriş oldu. Kısa vadeli faizlerde yaşanacak hareketlerden faydalanmayı ve kısa vadeli bono tahvil yatırımı yapmayı düşünenlerin tercih ettiği kısa vadeli fonlara 5.2 milyar lira gelirken, hisse senedi fonlarına da 1.5 milyar liralık giriş görüldü. Yine faiz indirimi sürecinin başlamasıyla ilgi çekmesi beklenen kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına 1.14 milyar lira, tahvil bono fonlarına da 972 milyon lira giriş olurken, serbest hisse senedi fonlarına ise 753 milyon liralık taze kan sağlandı. Altın fonlarından haftalık 645 milyon liralık, emtia fonlarından 393 milyon liralık çıkış yaşanması ise dikkat çekti.