Otomotivde üretim ilk 5 ayda azaldı

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalırken, otomobil üretimi yüzde 1,4 oranında azaldı.

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde toplam üretim 598 bin 495 adet, otomobil üretimi ise 375 bin 183 adet olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında arttı ve 394 bin 327 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubu geçen yıla göre yüzde 7 artarken, ağır ticari araç grubu yüzde 19 azalmıştır.

Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 13 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 440 bin 221 adet, otomobil ihracatı ise 253 bin 291 adet düzeyinde gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 8,4 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 9,4 artarak 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.