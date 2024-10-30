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Renault'un üçüncü çeyrek gelirleri arttı

Renault Group, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin 2024 yılı 3. çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 oranında bir artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Renault'un üçüncü çeyrek gelirleri arttı
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Renault Group’un 2024 yılı 3. çeyrek gelirleri, 10,7 milyar euro olarak kaydedildi. Böylelikle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Otomotiv gelirleri ise yüzde 0,5 düşüşle 9,3 milyar euro oldu. Sabit döviz kuru üzerinden yapılan değerlendirmede, otomotiv gelirlerinde yüzde 2,6 artış görüldü. Bu büyüme, Renault ve Dacia gibi markaların güçlü performansı ve yeni lansmanlarının pazara etkisi ile sağlandı. Alpine, ürün atağı öncesinde yıl başından itibaren yüksek çift haneli bir büyüme kaydetti.

Renault Group, 2024 mali yılı için yüzde 7,5 veya daha fazla faaliyet kar marjı ve 2,5 milyar euro veya üzeri serbest nakit akışı hedeflerini teyit etti.

2025 yılında 7 yeni lansman planlanıyor

Renault Group Finans Direktörü Thierry Piéton, üçüncü çeyrek gelirlerinin, bu yılki ürün atağından fayda sağladığını ve çeyrek boyunca faturaların yüzde 18’ini oluşturan 10 yeni lansman gerçekleştirildiğini belirtti. Bu eğilimin 2025 yılı için planlanan 7 yeni lansmanla hız kazanacağına dikkat çeken Piéton, elektrikli ve hibrit araçlardan oluşan ürün yelpazesi ile maliyet azaltımına vurgu yaptı.

Renault Group 2024 için mali beklentilerini de açıkladı. Grup işletme marjında yüzde 7,5, serbest nakit akışının 2.5 milyar euro artış bekliyor.

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