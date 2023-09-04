Tesla, Çin'de satışlarını artırdı

Tesla, elektrikli araçların en büyük pazarı olan Çin'de geçen ay satışlarını önemli ölçüde artırmayı başardı, ancak yerli rakibi BYD'nin gerisinde kaldı.

Çin Binek Araç Birliği verilerine göre, Tesla Ağustos ayında Çin'de 84 bin 159 adet elektrikli araç sattı. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış anlamına geliyor.

Tesla, satışları artırmaya yardımcı olmak için yılın başında düşürdüğü çoğu modelinin fiyatlarını, Ağustos ayında bir kez daha aşağı çekti.

Hibrit benzinli ve elektrikli modellerin satışını yapan BYD ise Ağustos ayında yüzde 58 artışla 274 bin 86 teslimat yaptı.

Çin'deki elektrikli araç pazarı hala güçlü bir şekilde büyüyor. Tesla

Ülkede iki numara olmayı sürdürüyor ve hâlâ rakiplerinin çoğunu geride bırakıyor.