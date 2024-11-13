Tesla, Cybertruck'ları altıncı kez geri çağırdı: Çarpışma riski var

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.431 adet Cybertruck modelini servislere çağırıyor. Bu, Tesla'nın Cybertruck'lar için yaptığı altıncı geri çağırma oldu. Şirket geçen ay da 27.000'den fazla Cybertruck modelini geri çağırmıştı. Buna sebep olarak geri görüş kamerasındaki görüntülerin gecikmesinin oluşturduğu risk gösterilmişti.

Son geri çağırmada ise aracın sürüş gücünü kaybetmesinin çarpışma riskini artırıyor olması gerekçe gösterildi.

Tesla’nın raporuna göre, 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modellerindeki sürüş invertöründeki bir arıza, sürücünün gaz pedalına bastığında tork üretimini durdurabilir. Bu da aracın itiş gücünü kaybetmesine ve çarpışma riskinin artmasına neden olabilir.

Tesla, geri çağrılan sürüş invertörünü çalışır durumda olan bir bileşenle değiştirecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Tesla, kaç Cybertruck teslim ettiğini açıklamadı

Üretim ve batarya tedarik zorlukları nedeniyle iki yıllık bir gecikmenin ardından Tesla, 2023 yılında fütüristik Cybertruck modelini teslim etmeye başlamıştı. Ancak, bu model için belirli üretim veya teslimat sayıları henüz açıklanmadı.

Blade Runner filminden ilham alan bu pickup modeli, yavaşlayan elektrikli araç talebinin ortasında şirketin yaşlanan ürün gamını yenilemek amacıyla piyasaya sürüldü ve yüksek geliştirme maliyetleri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.