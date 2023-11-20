Tesla, hakkında açılan "tekelleşme" davasını kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iş insanı Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya karşı açılan "antitröst" (teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen yasa) davası reddedildi.

Davada Tesla, araç bakım ve yedek parça pazarlarını tekelleştirerek müşterileri yüksek fiyatlar ödemeye ve onarım için uzun süre beklemeye zorlamakla suçlanıyordu.

San Francisco'da ABD Bölge Yargıcı Trina Thompson, açılan toplu davada müşterilerin, araçlarını satın aldıklarında iddia edilen sorunların "bilinmediğini" veya araçlarını çalışır durumda tutmanın maliyetlerini tahmin edemediklerini kanıtlayamadığına hükmetti.

Yargıç ayrıca müşterilerin, araçlarını ilk etapta satın aldıkları için Tesla'nın onları hizmetlerini ve parçalarını kullanmaya zorladığını kanıtlayamayacaklarını söyledi.

Bağımsız servislerde onarım yaptırılabiliyor

Yargıç Thompson karar metninde, "Davacılar, davalının elektrikli araçlarının ne kadar bakıma ihtiyaç duyacak şekilde tasarlandığı ve bu bakımın ne kadar sürmesi gerektiği konusunda kendilerini yanılttığını iddia ediyor. Ancak davacılar hiçbir yerde tüketicilerin sözde rekabet üstü fiyatlardan ve fahiş bekleme sürelerinden haberdar olmadıklarını iddia etmiyor" ifadelerini kullandı.

Yargıç ayrıca Kaliforniya tüketicileri koruma yasaları kapsamındaki iddiaları da reddetti. Thompson, müşterilerin beş davayı birleştiren ve 2019 yılı mart ayından bu yana Tesla onarım ve parçaları için ödeme yapan sürücüleri kapsayan şikayetlerini değiştirmeyi seçebileceklerini söyledi.

Şikayete göre, araçları geleneksel motorlarla çalışan sürücüler, bayilerde veya bağımsız servislerde onarım yaptırabilir ve orijinal üreticiler veya diğer şirketler tarafından üretilen parçaları kullanabilir.

Ancak Tesla, araçlarının bakımını Teksas merkezli şirkete veya onun onaylı servis merkezlerine yaptırmalarını ve yalnızca Tesla parçalarını kullanmalarını şart koşarak farklılık gösteriyor.