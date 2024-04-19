Tesla'dan Türkiye'ye özel kampanya!

Son günlerde işten çıkarma haberleri ile gündeme gelen Tesla, Çinli rakipleri karşısında farklı satış stratejileri denemeye başladı. Özellikle Avrupa pazarında ilginç fiyat hamleleri ile çıkışlar yapan marka, Türkiye’de de benzer bir fiyat politikasını devreye aldı.

Ülkemizde resmi olarak ilk olarak 4 Nisan 2023 tarihinde satışa başlayan Tesla, online siparişe çıktığı ilk hafta 10 bin adetlik satışla dikkatleri üzerine çekmişti. Teslimatlar gerçekleşene kadar satışları askıya aldığını duyuran markaya olan ilgi; 2023 yılı son çeyrekte ciddi oranda azaldı. 2024 ilk çeyrekte peş peşe rekorlar gelen Türkiye otomobil pazarında sadece 375 adet sipariş alabilen Tesla’dan şimdi ilginç bir fiyat hamlesi geldi.

Boş paket vergi diliminin altında

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Donanım seviyesini düşürülen ve bu sayede %10'luk ÖTV dilimine giren Model Y, arkadan itişli versiyonla bugünden (19 Nisan 2014) itibaren 1.791.451 TL başlangıç etiketiyle ön siparişe sunuldu. 455 km menzil ile satışa sunulan Model Y, performans konusunda da oldukça yeterli. 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşabilen araç bu fiyatla sadece beyaz renk olarak satın alınabiliyor. Eğer siyah renk tercih edilirse 31.200 TL veya kırmızı renk tercih edilirse 92.400TL ekstra fiyat ödemek gerekiyor.

Tek bir ekstra ile fiyat 2.5 milyona çıkıyor

19 İnçlik standart jantlar yerine 20 inçlik spor jantlar tercih edildiğinde ise 64.160 TL fark ortaya çıkıyor. Sadece arka çeki demiri ekletmek isterseniz ödemeniz gereken fark 38 bin 760 TL. Fakat esas dikkat çeken nokta Tesla’yı diğer araçlardan ayıran Geliştirilmiş Otopilot ve Full Self-Driving Kabiliyeti. Sürüş esnasında navigasyon uygulamasına ve oto pilot gibi özelliklere müsaade eden bu uygulamaların kısıtlı paket 110 bin TL ful versiyonu ise 220 bin TL. Fakat bu donanımları almak istediğinizde aracın vergi dilimi değişiyor ve başlangıç fiyatı 2.5 Milyon TL’ye çıkıyor. Eğer bu aracı ekstra sunulan tüm aksesuar ve donanımları ile satın almak isterseniz o zaman fiyat etiketi 3.034.634 TL’ye tırmanıyor ve Model Y’nin çift motorlu 4 çeker versiyonunun başlangıç fiyatına eş değer seviyeye geliyor.

İkinci elde durum ne?

Elektrikli otomobillerin sayısı trafikte her geçen gün artarken ikinci el pazarında da kendine özgü dinamiklerle belirli bir piyasa oluşmaya başlamış durumda. Fakat elektrikli tarafta diğer araçlara göre en büyük fark, aracın teknolojik donanımları noktasında ortaya çıkıyor. Özellikleri düşük olan araçların ikinci el pazarında şansı rakipleri karşısında biraz azalıyor. Bunun en büyük sebebi ise peş peşe tanıtılan yeni modeller ve sürekli güncellenen teknolojik donanımlar olarak gösteriliyor. Hatta bu donanımların birbirleri arasındaki versiyon farkları bile 2’ci elde fiyatı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Çinli üreticilerin agresif çıkışlar sergilediği elektrikli otomobil pazarında, Avrupalı üreticiler de yakın zamanda dikkat çekici fiyatlarla yeni modeller tanıtma aşamasında. Bu durum Türkiye pazarında 2024 yılının ikinci yarısı ciddi bir rekabetin başlangıcı olarak gösteriliyor.