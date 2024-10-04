Tesla’nın uygun fiyatlı Cybertruck modelinin fiyatı belli oldu! Siparişleri alınmaya başlandı

Tesla, Cybertruck modelinin uygun fiyatlı modelleri için siparişleri almaya başladı. Elektrikli araç devi Tesla, daha önce Cybertruck rezervasyonu yapan müşterilerine davet gönderdi.

Başlangıç fiyatı belli oldu

Haberi ilk olarak sosyal medya platformu X’te Sawyer Merritt duyurdu.

“Foundation serisi” Cybertruck, şirketin teslimatların başladığı ilk aylarda ürettiği, özel rozetler ve premium aksesuarlarla donatılmış sınırlı sayıda üretilen versiyonu ifade ediyor. Foundation serisi Cybertruck’ın başlangıç fiyatı 99 bin 990 dolar.

79 bin 990 dolardan başlıyor

“Non-foundation” serisi Cybertruck’tan daha uygun fiyatlı olacak. Bu serinin baz versiyonu 79 bin 990 dolardan, üst segment Cyberbeast versiyonu ise 99.990 dolardan başlıyor.

Rezervasyon sahiplerine gönderilen davetler, Tesla’nın yakında non-foundation serisi versiyonun üretimine başlayabileceğini gösteriyor.

250 bin Cybertruck teslim etmeyi hedefliyor

Tesla, Cybertruck’ı Kasım 2023’te teslim etmeye başladı. Şirketin CEO’su Elon Musk, haziran ayı başında yapılan yıllık hissedar toplantısında, şirketin haftalık 1.300 Cybertruck’lık bir üretim rekoruna ulaştığını söyledi. Şirket şimdi üretimi daha da artırarak yıl sonuna kadar haftada 2 bin 500 üniteye ulaşmayı ve 2025’ten itibaren yılda 250 bin Cybertruck teslim etmeyi hedefliyor.

Tesla, temmuz ayındaki ikinci çeyrek kazanç raporunda Cybertruck üretiminin yıl sonuna kadar kârlılığa ulaşma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.

Eylül sonunda biten üç ayda Tesla, Model X, Model S ve Cybertruck’tan toplam 22 bin 915 adet teslim etti. Şirket, teslimatların modele göre dağılımını açıklamıyor.