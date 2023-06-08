Topbaş Group, yeniliğe yatırım yapıyor

Esra Özarfat / BURSA

Topbaş Group, bünyesindeki Zimaş, Çizaş, Topçesan ve ZCF firmaları ile Türkiye’nin sayılı ağır sanayi fabrikaları arasında yer alıyor. Sıcak-soğuk dövme, talaşlı imalat, sac şekillendirme, ısıl işlem, kaynak, montaj, hammadde yüzey işlem, tavlama, tel çekme, bağlantı elemanları, kılavuz ve ovalama gibi alanlarda yetkin olan Topbaş, otomotiv endüstrisinin de en etkin çözüm ortaklarından. Bünyesindeki Zimaş ile Türkiye’nin ilk ve tek transmisyon zinciri üreticisi olarak sanayi tarihinde yer alan Topbaş; tarım, gıda sektöründen, makine ve savunma sanayine kadar standart ve özel olarak geliştirdiği 5 bin farklı model ile zincir üretimini sürdürüyor. Topçesan’da ise sıcak metal şekillendirme alanında başta otomotiv sanayi olmak üzere; savunma, enerji, makine sanayisine, demir yolları gibi sektörlere hizmet veriyor. Topçesan’ın ürün gönderdiği markalar arasında dünya devi otomotiv firmaları yer alıyor. Soğuk şekillendirme alanına da 2014 yılında giriş yapan grup ZCF bünyesinde başta otomotiv sektörü olmak üzere somun, civata, pul ve özel ölçülerde bağlantı elemanlarının üretimini yapıyor.

Alüminyum dövme tesisi kuracak

Bir yandan tesislerde teknoloji yatırımlarını sürdürürken diğer yandan yeni yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirten Topbaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sami Topbaş, elektrikli araçlardaki dönüşümü de yakından takip ettiklerini söyledi. Topbaş, “Türkiye’de sadece Topçesan’ın sahip olduğu 4 bin ton otomatik sıcak dövme presinin kurulumunu geçen yıl aralık ayında tamamlayarak seri üretime geçtik. Yatırım 1.5 yıl sürdü. 480 tonluk pres 23 TIR ile taşındı. Saatte 600 parça kapasiteli pres ile verimlilik ve rekabetçilik anlamında fayda sağladık. Hatta şu anda yeni alacağımız projeler doğrultusunda ikinci hat yatırımı yapmak da gündemimizde. Bu pres ile gıda sanayinden otomotiv de dahil demiryollarına kadar pek çok parçayı üretebiliyoruz. 6 milyon euroluk bir yatırımdı. Yanında yer alacak yatay işleme tezgahları ile birlikte ikinci hat için 10 milyon Euro gibi bir yatırım planlanıyoruz. Yeni hat da otomotiv endüstrisine yönelik olacak. Öte yandan otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip ediyoruz ve araçların hafifletilmesinde tercih edilen alüminyum için planladığımız dövme tesisi yatırımını da 2025 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Otomotiv ana sanayilerin devreye girecek yeni projelerinde de yer aldıklarını ifade eden Topbaş, bu kapsamda makine revizyonları ve yenin projeler için gerekli olacak makinelerin yatırımını da sürdürdüklerini, yatırımları Zimaş’ta yüzde 70, Topçesan’da yüzde 25 oranında tamamladıklarını aktardı.

İhracatta ağırlık Almanya

Topçesan’da yıllık 10 bin ton sıcak dövme çelik mil işlediklerini kaydeden Haluk Sami Topbaş, Zimaş’ta da yıllık yaklaşık 5 bin ton çelik işlediklerini aktardı. Toplam 80 bin metrekarelik kapalı alanda 350 çalışanla üretim yaptıklarını ifade eden Topbaş, üretimin yüzde 50’sini Almanya başta olmak üzere ihraç ettiklerini duyurdu. Sıcak dövme kapsamında şasi, motor ve aks grubuna ürün verdiklerini anlatan Haluk Sami Topbaş, soğuk dövme alanında da araçlarda kullanılan bağlantı parçalarını ürettiklerini bildirdi. Topbaş, bu yıl ilk kez Rusya’ya da ihracat kapılarının açıldığını vurguladı.