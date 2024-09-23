Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

Ağustosta en çok motor satıldı

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü de otomobil oluşturdu.

Ağustos ayında 935 bin 945 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok Renault satıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,7'si Renault, yüzde 9,9'u Fiat, yüzde 8,8'i Volkswagen, yüzde 6,4'ü Hyundai, yüzde 5,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,6'sı Citroen, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,5'i Opel, yüzde 4,0'ı Dacia, yüzde 4,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,5'i Honda, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,2'si Cupra ve yüzde 8,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde yüzde 14,7 artış

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,0 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde satılan otomobillerin yüzde 64,1'i benzinli oldu

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2,0'ı hibrit ve yüzde 0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,2'si 1401-1500, yüzde 17,1'i 1301-1400, yüzde 13,0'ı 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde satılan otomobillerin çoğu gri oldu

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 6,1'i kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.