‘Yenileme yılı'nda takas yapan kazanacak

AYSEL YÜCEL

Türkiye ağır ticari araç pazarında 2023’teki rekorun ardından 2024’te finansmana erişimdeki zorluklar sebebiyle başlayan daralma eğilimi, 2025 yılında da sürüyor. Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, geçtiğimiz seneye oranla pazardaki daralmaya rağmen satışların hala 10 yıllık ortalamanın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “normalleşen” pazarın ikinci el araç piyasasına olumlu yansıdığını ifade etti. Özensel, "2025 büyüme değil, bir araç yenileme yılı olacak. Müşteriler araçlarını yeniliyor. Bu da beraberinde takas ihtiyacını getiriyor. Kurumsal çatımız altında müşterilerimize takas hizmeti sunarak, müşterilerimiz için değer yaratıyor ve onların beklentilerine çözümler sunuyoruz” dedi.

Mevcut faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar, ikinci el pazarı ile takas sistemlerini yeniden öne çıkardı. Şirketler ve bireysel kullanıcılar, araç yenilerken borç yükünü azaltmak için mevcut araçlarını vererek daha düşük meblağlarla yeni araçlara geçmeye çalışıyor. Özensel, Mercedes-Benz Türk’ün, TruckStore ve BusStore markalarıyla bu ihtiyaca hem takas hem de finansman desteği sağlayarak yanıt verdiğini belirtti. Özensel, şu bilgileri ekledi: “Satış Sonrası Hizmetlerde Türkiye çapında geniş bir servis ağına sahip olan Mercedes- Benz Türk, kamyon tarafında 45 yetkili servis, otobüs tarafında ise 28 yetkili servis ile müşterilerine hizmet sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında eğitimli, alanında uzman yetkili servis ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Bu da bizim ağır ticari araç pazarında öne çıkan marka konumunda olmamızı pekiştiriyor.”

Mercedes Benz Türk, geçtiğimiz günlerde bayi ve yetkili servis ağına 3.5 milyar TL’lik dev yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu konuyla ilgili de değerlendirme yapan Özensel, “Tüm Türkiye’de her bölgede inşaatlar devam ediyor. Bu dev yatırımı takdir ediyor, büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yenileme ihtiyacı artıyor

Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 40 bin adet kamyon satılırken, ikinci el ağır ticari araç pazarında ise 220 bin adetlik işlem gerçekleşti. Mercedes-Benz Türk, ikinci el pazar büyüklüğü olarak globalde ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Özensel, Türkiye araç parkı yaş ortalamasının Avrupa’nın gerisinde olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de ağır ticari araçların ortalama yaşı 16 iken, AB’de bu rakam 14, Almanya’da ise sadece 10” dedi. Bu durumun yenileme ihtiyacını artırdığını belirten Özensel, “İkinci el piyasasında 0-10 yaş arası araçlar yenilemede öne çıkarken, özellikle 2-5 yaş arası araçların hareketliliği dikkat çekiyor” açıklamasını yaptı. Peki, ikinci el kamyon pazarında fiyatlar nasıl bir seyir izliyor? 2025’in ilk dört ayında ikinci el araç fiyatlarının reel olarak gerilediğini dile getiren Özensel, "Ocak–mayıs döneminde ikinci elde fiyat artmadı. Enflasyon yüzde 15 civarında gerçekleştiği için reel anlamda fiyatlar geriye gitti. Aslında fiyatlar oldukça yükselmişti; köpük ortadan kalktı " dedi.

Otobüste arz, talebin gerisinden geliyor

Her ne kadar arz ve talep dengesini gözetmeye çalışsak da 2024 yılında pazardan gelen talep arzdan fazla gerçekleşti. Özensel, "Otobüste ikinci el otobüs piyasası canlı çünkü sıfır otobüs tarafında arz sınırlı. Bizim ikinci el otobüs fiyatlarımız her zaman güçlü. Müşteri ikinci el aracını satarak, az bir farkla yenisine geçebiliyor" diye konuştu.

■ Her birimde kadın sayısı hızla artıyor

Aksaray ve Hoşdere’de ağır ticari araç üreten Mercedes-Benz Türk, yalnızca ticari başarıya değil, sosyal etkiye de odaklanıyor. Didem Daphne Özensel'in altını çizdiği konulardan biri de kadın istihdamı. Şirkette kadın çalışan oranı sürekli artırıyor. Sadece 2024 yılında mavi yaka kadın çalışan sayısı geçen yıla göre iki kat arttı. Kadınların bu alanda görünürlüğünün artması için özel projeler geliştiriliyor. Özensel de bu alandaki projelere öncülük eden isimlerin başında geliyor. Sektör ortalaması yüzde 25 iken, Mercedes Benz Türk’te kadın çalışan oran yüzde 30’un üzerinde. Özensel, bu oranda daha gidilecek uzun bir yol olduğunu dile getirerek, bu sayıyı artırmak için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirtti. Şirket, sektörün kalifiye iş gücü açığının kapanmasına da destek oluyor.

■ Yatırımların odağında çevre var

Mercedes Benz Türk, Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkılar sunarken çevreyi de gözetiyor. Sürdürülebilirlik şirketin en öncelikli konularından biri. Geçen yıl Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 7.5 MWp gücündeki yeni Güneş Enerjisi Santralini tam kapasite olarak devreye aldıklarını hatırlatan Özensel, bu sayede fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 50’sini sağladıklarını söyledi. Hedef;, 2030 yılına kadar yüzde 55 yenilenebilir enerji ile üretim gerçekleştirmek. Diğer yandan şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli oluşumlarından biri olan ve 2017’de kurulan Koza Merkezi’nden çıkan yeni fi kirler de gönüllü ekipler tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor.