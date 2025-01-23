Trump'ın vergi kararı sonrası Tesla'dan Kanada'da rekor zam: Hangi model ne kadar zamlanacak?

Tesla, Kanada’daki tüm araç modellerinde fiyat değişikliklerine gideceğini duyurdu. Fiyatların “9 bin Kanada dolarına kadar artacağı” belirtilirken, tüm modeller ve donanımlara ait kesin zam oranları da belli oldu.

Hangi model ne kadar zamlanacak?

Model 3 Long Range Arkadan Çekişli (RWD): +4.000 Kanada doları

Model 3 Long Range Dört Çeker (AWD): +8.000 Kanada doları

Model 3 Performance: +9.000 Kanada doları

Model Y (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model S (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model X (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

En büyük zamlardan biri

Bu zamlar, Tesla’nın Kanada pazarında son yıllarda yaptığı en büyük zamlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bu artışlar, Tesla’nın Model 3 ve Model Y fiyatlarını geçtiğimiz hafta bin Kanada doları artırmasının hemen ardından geldi. O zam ile birlikte Tesla, Kanada federal hükümetinin sunduğu 5 bin dolarlık iZEV teşvik programından tamamen çıkmıştı.

Trump'ın yüzde 25 vergi kararı sonrası zam kararı geldi

Tesla, fiyat artışları için resmi bir açıklama yapmasa da yeni fiyatların 1 Şubat’ta devreye gireceği tarih dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Şubat itibarıyla Kanada’dan ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi koyacağını açıklaması, Kanada hükümetinin de ABD’den gelen ürünlere aynı şekilde yüzde 25 vergi uygulayacağını duyurmasına yol açmıştı.

Bir diğer olası neden ise Kanada dolarının son aylarda ABD doları karşısında ciddi değer kaybetmesi. Döviz kurlarındaki bu değişim, Tesla’nın maliyetlerini artırmış olabilir.