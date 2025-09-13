Yeni TOGG TF10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi! İlk deneme sürüşü yapıldı

Yeni TOGG TF10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan teslimat töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Yeni TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi

Yeni TOGG TF10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Yeni TOGG TF10’un özellikleri ne?

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluştu. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

T10F'te uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri yer alıyor. T10F 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

Aracın, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikleri bulunuyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

İki yeni renk seçeneği

T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin" de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı.

T10F tıpkı T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

Aracın tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. "Duality" kavramı T10F'in hatlarında farklı oranlarla göze çarpıyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor. Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, cihazın menzilini 623 kilometreye uzatan faktörler arasında yer alıyor. T10F'in ön tasarımı, sportif ve atletik bir kimlik ortaya koyuyor. Lale motifleri, krom detaylar ve keskin kaput çizgileri markanın imzasını öne çıkarırken farların içindeki dörtgen ve elmas formlar logoya zarif bir gönderme yapıyor. Arka bölümde yatay olarak uzanan stop lambaları ve hafif spoiler dokunuşu, dinamizm ile zarafeti buluşturuyor. Lale formundan esinlenen far detayları, cihaza güçlü bir bütünlük kazandırıyor.

Aydınlık, ferah ve konforlu iç mekan

T10F'in iç mekanı, kullanıcıyı ferah, aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanıyla karşılıyor. Panoramik cam tavan doğal ışığı içeri taşırken yenilenen direksiyon simidi, uçtan uca ekran ve akıcı yüzey detayları, hem sürüş ergonomisini hem de dijital deneyimi yeniden tanımlıyor. Yumuşak dokular ve zarif dikişler, iç mekanda bir "koza etkisi" yaratarak kullanıcıyı sarıyor.

Tasarım sürecinde estetik ile işlevsellik dengesi gözetilirken Türk kültüründen gelen lale motifinin modern tasarımla yeniden yorumlanması temsil edildi.

T10F'in ön yüzü, T10X'e kıyasla daha alçakta konumlandırıldı. Bu yaklaşım, aerodinamik verimliliği artırırken cihazın sportif karakterini güçlendirdi. Kapalı ön panjur yatay lale motifleriyle yeniden şekillendirildi ve krom detaylarla desteklendi. Gündüz farları köşeli ve dinamik hatlarla tasarlandı, içlerinde kullanılan elmas ve dörtgen detaylar Togg logosuna referans verdi. Radar sistemi, markanın “tasarım işlevsel olmalı” anlayışıyla logonun bulunduğu bölgeye entegre edildi.

Gövdeye gömülü kapı kolları, sürtünme katsayısını düşürerek menzilin 600 kilometreye ulaşmasına destek oldu.

Arka bölümde yatay stop lambaları ve hafif spoiler tasarımı, aerodinamik dengeyi güçlendirdi. Lale motifinden esinlenen ışık imzası, markanın tasarım dilini devam ettirdi. Yatay çizgilerin ön ve yan tasarımla bütünleşmesi sayesinde cihaz dengeli ve güçlü bir arka görünüm kazandı.

Uçtan uca ekran, dijital deneyimi tek bir yüzeyde toplayarak kesintisiz bir etkileşim alanı oluştururken yenilenen direksiyon simidi, daha dar ve yatay formuyla sürüş ergonomisini güçlendirdi.