TOGG Sedan T10F için ön sipariş başlıyor: Beklenen satış fiyatı açıklandı

Türkiye gazetesinin haberine göre TOGG, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’i, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye’de 15 eylülde, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak. Ön sipariş sonrasında gerçekleşecek teslimatlarla ilgili bilgi ise yine 15 eylülde belli olacak. T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, TOGG’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Uygulamayı ise App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirip hesap oluşturmak yeterli olacak.

Başlangıç fiyatı ne kadar?

TOGG yeni sedan modeli T10F için geri sayım devam ederken, donanımlarıyla dikkat çeken TOGG T10F uygun fiyat beklentisi ile gündemden düşmüyor. Peki TOGG T10F kaç TL? Yapılan resmi açıklamaya göre T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak. Fakat kulislerde konuşulan rakamlar ise TOGG T10F modelinin fiyatı, TOGG T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı yönünde. T10X’in benzer versiyon ve donanım seviyesi T10F modelinde 100 ila 120 bin TL civarında daha düşük olması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre, TOGG T10F'in başlangıç fiyatı 1 milyon 7 bin lira civarında olacak.

TOGG T10F, rakiplerine göre uygun fiyatıyla piyasada öne çıkacak

Özel bir finansman kampanyasıyla satışa sunulması beklenen T10F’in rekabet edeceği modeller arasında Hyundai IONIQ 6, Tesla Model Y ve BYD Seal gibi modeller bulunuyor. Bu modellerin başlangıç fiyatları ise 1,8 milyon TL'nin üzerinde listeleniyor. Buna karşın TOGG T10F’in başlangıç fiyatının bu rakamların altında olması bekleniyor. Rakipleriyle arasında oluşacak 200-300 bin TL’lik fark T10X’in hem sıfır satışlarında hem de yakın zamanda ikinci el piyasasında güçlü talep görmesine neden olacağı düşünülüyor.

TOGG’un T10F modeli dört farklı versiyonla satışa sunulacak

TOGG’un T10F modeli satışa V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) olmak üzere dört farklı versiyonla sunulacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menzillere sahip olacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

Güncelleme için servise ihtiyaç duyulmayacak

T10F’te en çok konuşulan özelliklerden birisi de uzaktan güncelleme. OTA (over-the-air) adı verilen bu özellik, sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerini her zaman güncel tutan bir yapıda karşımıza çıkacak. Öte yandan T10F modelinde yedi adet hava yastığı yer alacak. Dayanıklı ve sağlam altyapıya sahip T10F, her türlü yol koşulunda da güvenli bir sürüş vaat eder nitelikte olacak.

Otomobilde trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklerinin yanı sıra V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak yer alacak.