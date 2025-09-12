Reis Gıda, ZEPS 2025 Fuarı’nda Türk lezzetlerini Balkanlar’a taşıyor

Reis Gıda, ulusal ve uluslararası fuarlarda varlığını göstererek Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen bakliyat ve tahılları dünyaya tanıtıyor.

Bosna-Hersek ve Balkan coğrafyası, Reis Gıda için stratejik önem taşıyor. Türkiye ile Bosna arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaşırken, Reis Gıda bu potansiyeli değerlendirerek bölgedeki ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. Bugün 27 ülkeye ihracat yapan şirket, 7 binden fazla satış noktasıyla tüketiciye ulaşıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 1500’den fazla noktada varlık göstererek önemli bir başarıya imza atan Reis Gıda, ZEPS 2025 ile birlikte ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor. 2026 yılı için Rusya ile Japonya gibi stratejik pazarlarda da etkin rol üstlenmeyi amaçlıyor. Artan bakliyat talebi ve fonksiyonel gıdalara ilgi yeni dönem stratejilerinde öncelikli hedefler arasında öne çıkıyor.

Reis Gıda, ZEPS Fuarı’nda küresel pazara açılıyor

Bosna Hersek’in Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında köprü konumuyla öne çıkan ZEPS Fuarı, Reis Gıda’ya yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de ticaret ağını genişletme imkanı sunuyor. Nohut, mercimek ve fasulye unlarıyla gluten-free ve fonksiyonel beslenme trendlerine uygun çözümler, Reis Royal Serisi ile premium bakliyatlar, “Reis Bakliyat Köyleri” projesi kapsamında akıllı tarım teknikleriyle üretilen çevre dostu ürünler ve sağlıklı yaşamı benimseyen tüketicilere yönelik yüksek protein değerine sahip alternatifler markanın öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, fuar katılımını şu sözlerle değerlendirdi: “Reis Gıda olarak, 45 yılı aşkın süredir Anadolu’nun bereketini kalite, doğallık ve güvenilirlikten ödün vermeden dünya sofralarına taşıyoruz. ZEPS 2025, bu vizyonumuzu güçlendirmek ve ihracat ağımızı daha da genişletmek için önemli bir adım. Hem mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı kuvvetlendirecek hem de yeni iş birliklerine kapı aralayacağız.”

ZEPS 2025, yalnızca ticari ilişkilerin gelişeceği bir platform değil, aynı zamanda sürdürülebilir gıda üretimi ve sağlıklı beslenme çözümlerinin dünyaya tanıtıldığı uluslararası bir buluşma noktası olacak. Reis Gıda, fuar boyunca standında uluslararası alım heyetlerini, iş ortaklarını ve ziyaretçileri ağırlayarak hem Türk gıda sektörünün gücünü hem de sürdürülebilir üretim anlayışını ortaya koyacak.