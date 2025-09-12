  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor
Takip Et

Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor

Hepsiburada, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor. Festivalde “Akıllı Alışveriş Asistanı” ve “Üzerinde Gör” gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan Hepsiburada, ayrıca T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde düzenlenen “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” ile Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. 6–7 Eylül’de tamamlanan hackathonda finalistler belirlenirken, dereceye girenler ödüllerini TEKNOFEST’te alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da yerini almaya hazırlanıyor
Takip Et

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alan Hepsiburada, ziyaretçilerine günlük yaşamı kolaylaştıran ve hayatı iyileştiren inovatif çözümler sunacak. Festivalde, özel olarak tasarlanan standında “Akıllı Alışveriş Asistanı” ve “Üzerinde Gör” gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan Hepsiburada, aynı zamanda HepsiJET’in sürdürülebilirlik odağındaki lojistik uygulamalarını da ziyaretçilerle buluşturarak, çevre dostu ve yenilikçi taşımacılık deneyimini tanıtacak.

Sadece teknoloji standı değil, aynı zamanda fırsat eşitliği sahnesi

Hepsiburada standı, sadece teknolojik yeniliklerle değil; aynı zamanda fırsat eşitliği vizyonuyla da öne çıkacak. Dijital dünyada varlık göstermek ve işlerini büyütmek isteyen kadın girişimciler için özel olarak geliştirilen “Yol Arkadaşın Burada” projesi, organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak. Hepsiburada standını ziyaret edecek kadın girişimciler, proje kapsamında eğitim modülleri, mentorluk desteği ve iş büyütme stratejileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Moda dünyasında artırılmış gerçeklik devrimi

Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da tanıtacağı yapay zeka temelli teknolojilerle e-ticaret deneyimini daha kişisel ve keyifli hale getiriyor. “Yapay Zeka Destekli Akıllı Alışveriş Asistanı”, kullanıcıların yazışarak veya sesli konuşarak ihtiyaçlarına en uygun ürünleri hızlı ve kişisel önerilerle bulmasını sağlarken; moda kategorisinde devrim niteliği taşıyan “Üzerinde Gör” uygulaması ise artırılmış gerçeklik desteğiyle kullanıcıların seçtikleri kıyafetleri kendi fotoğrafları üzerinden sanal olarak deneyimlemelerine olanak tanıyor. Bu sayede alışveriş deneyimi yalnızca daha bilinçli ve pratik bir hale gelmiyor, aynı zamanda kullanıcıların zamandan tasarruf ederek eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş yolculuğu yaşamaları mümkün oluyor.

Genç yazılımcılar ve veri bilimciler, yapay zekaya yol gösterecek

Festival kapsamında Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” hayata geçirildi. Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan adres çözümleme alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesini hedefleyen bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. Yarışmada birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödüllerin yanı sıra hediye çekleri de verilecek. Ödüller, 17–21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST sırasında takdim edilecek.

Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta sakatat, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi
Mahsun Kırmızıgül, vasiyetini açıkladıMahsun Kırmızıgül, vasiyetini açıkladıGündem

 

Şirket Haberleri
Chobani CEO’su Ulukaya ve Ivanka Trump’tan gıda israfıyla mücadelede iş birliği
Chobani CEO’su Ulukaya ve Ivanka Trump’tan gıda israfıyla mücadelede iş birliği
Sigortam.net’ten “Noter Sigorta Çözüm Hattı” ile 2. el trafik sigortası desteği
Sigortam.net’ten "Noter Sigorta Çözüm Hattı" ile 2. el trafik sigortası desteği
Dr. Nuri Sevgen, Anadolu Yatırım’ın Genel Müdürü oldu
Dr. Nuri Sevgen, Anadolu Yatırım’ın Genel Müdürü oldu
Reis Gıda, ZEPS 2025 Fuarı’nda Türk lezzetlerini Balkanlar’a taşıyor
Reis Gıda, ZEPS 2025 Fuarı’nda Türk lezzetlerini Balkanlar’a taşıyor
Doğan Yatırım Bankası, KFC ve HD Holding sözleşmesine finansal danışmanlık yaptı
Doğan Yatırım Bankası, KFC ve HD Holding sözleşmesine finansal danışmanlık yaptı
Dünyanın en iyi 10 düşük maliyetli havayolunda AJet zirveye oturdu
Dünyanın en iyi 10 düşük maliyetli havayolunda AJet zirveye oturdu