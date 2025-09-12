  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Dr. Nuri Sevgen, Anadolu Yatırım’ın Genel Müdürü oldu
Dr. Nuri Sevgen, Anadolu Yatırım’ın Genel Müdürü oldu

Anadolu Yatırım’ın Genel Müdürlüğü görevine Dr. Nuri Sevgen atandı. Dr. Sevgen, yeni göreviyle birlikte şirketin tüm operasyonel ve stratejik faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek.

Sektörde 31 yıllık deneyime sahip olan Dr. Nuri Sevgen, finansal piyasalar kariyerine 1994 yılında sermaye piyasası alanında başladı. Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarında pay senedi piyasaları ve türev ürünler piyasalarında altyapının kurulması, ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması, yatırımcı eğitimlerinin verilmesi konularında uzun yıllardır yönetici olarak görev yapan Dr. Sevgen, son olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'de direktörlük görevini yürütmüştür.

Nuri Sevgen'in liderliğinde şirketin finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor

Eylül 2025 itibarıyla Anadolubank’ın bağlı ortaklığı Anadolu Yatırım Genel Müdürü olarak atanan Dr. Sevgen, şirketin portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, araştırma ve geliştirme süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak. Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisansı sonrasında yine aynı üniversitede Bankacılık ve Finans doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını alan ve Nişantaşı Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik deneyim kazanan Sevgen'in liderliğinde şirketin finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmesi ve müşteri portföyünü genişletmesi hedefleniyor.

