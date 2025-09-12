Doğan Yatırım Bankası, KFC ve HD Holding sözleşmesine finansal danışmanlık yaptı

Yum! Brands’in sahibi olduğu, 150 ülke ve bölgede 30.000'den fazla restoranıyla faaliyet gösteren dünyanın lider kızarmış tavuk markası KFC, Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran işletmecilerinden ve aynı zamanda HD İskender, Pidem ve Makarnam markalarının sahibi olan HD Holding ile KFC markasının Türkiye’deki işletme haklarına yönelik Franchise Sözleşmesi imzaladı.

KFC’nin Türkiye pazarına geri dönüşünü ifade eden bu stratejik ortaklık, Türk tüketicilerinin KFC’nin dünyaca ünlü kızarmış tavuğunu ve yüksek kalite standartlarını yeniden deneyimlemesini sağlayacak.

Bu önemli işlemde Doğan Yatırım Bankası, KFC’nin münhasır finansal danışmanı olarak görev aldı.