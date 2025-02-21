Yüksek talep, motosiklette üretim iştahını artırdı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Motosiklet pazarındaki hızlı büyüme, ithal araçlara getirilen ek vergilerin ardından markaları üretim için harekete geçirdi. Doğan Trend üretim tesisini tamamlarken, Honda da Ege bölgesine fabrika kuracağını açıkladı. Doğan Trend Grubu, Türkiye’deki üretim hedefleri doğrultusunda motosiklet birimini yeniden yapılandırdı. Bu kapsamda şirket geçtiğimiz günlerde Doğan Trend Motosiklet Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ayhan Ilgaz’ı atadığını duyurdu. Doğan Trend motosiklet üretim tesisinin kuruluşunu tamamlayarak gelecek stratejisinin önemli yapı taşlarından birini hayata geçiren Ilgaz, yeni dönemde tüm motosiklet operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

“Ek vergiler süreci hızlandırdı”

Türkiye’deki fabrikasını 2021 yılında kapatan Japon otomotiv devi Honda, motosiklet üretimini gündeme almıştı. Marka yetkilileri bu konuda ilk açıklamayı geçen yıl gazetemize yapmıştı. Konuyla ilgili gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendiren Honda Türkiye Genel Müdürü Bülent Kılıçer, “Türkiye’de motosiklet üretimi için fizibilite çalışmalarına başlamıştık. Ek vergilerin süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz. Henüz üretim kapasitemizin ne olacağı belli değil ancak tesisin Ege’de olması planlanıyor” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı, 31 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı kararla, Uzakdoğu’dan ithal edilen motosikletlere ek gümrük vergisi getirmişti. Yeni yıldan itibaren AB dışı ülkelerden (Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden) motosiklet ithalatlarında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı. Ayrıca gözetim vergisinin de kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeler, motosiklet fiyatlarında yüzde 200’ü aşan fiyat artışına neden oldu.

■ Trafikteki her 5 araçtan biri artık motosiklet

Kurye tarafındaki büyümenin yanı sıra otomobile erişimin giderek zorlaşması ve akaryakıt maliyetlerindeki yüksek artışlar, daha ulaşılabilir bir ulaşım aracı olan motosiklete talebi hızlandırdı. Son 5 yılda motosiklet satışları yüzde 500’e yakın arttı. Satışlarda son iki yıldır otomobili geride bırakan motosiklet, pazarda yıllık 1 milyon adetlik satışı geçen ilk taşıt aracı oldu. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında motosiklet satışları yıllık bazda yüzde 26 artarak 1 milyon 207 bin adede yaklaştı. 2024 yılında ise trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52’sini otomobil, yüzde 20’sini motosiklet oluşturdu. Farklı bir ifadeyle trafikteki her 5 araçtan birini artık motosiklet oluşturuyor. ARES sistemindeki aksaklık nedeniyle MOTED henüz ocak ayı verileri açıklanmamış olsa da pazarın geçen yılın üzerinde bir performans gösterdiği belirtiliyor.

■ “Üretim maliyetleri Avrupa ile aynı seviyeye geldi!”

Yamaha Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya ise Türkiye’de üretim yapmak istediklerini, ancak giderek artan üretim maliyetleri nedeniyle detaylı fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kaya, “Türkiye’de üretim maliyetleri neredeyse Avrupa ile aynı seviyelere geldi. Nitekim üretime başlayan bazı global markaların fi yatlarının da ithal araçlarla aynı seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan motosiklet ithalatında son gelen ek vergilerin iç pazarda yaratacağı olumsuz etkinin boyutunu anlamakta çok önemli. Türkiye’de motosiklet üretmenin fizibıl olduğuna inandığımız noktada yatırım kararı alabiliriz, Yamaha olarak geçmişte çok uzun yıllar Türkiye’de üretim yaptık, ancak şu anda somutlaşmış bir planımız yok” diye konuştu.