JPMorgan Katar ve Kuveyt'i gelişmiş ülke ligine yükseltti

JPMorgan, Kuveyt ve Katar'ı gelişmiş piyasalar olarak yeniden sınıflandırdı ve iki ülkeyi yakında gelişmekte olan piyasa tahvil endeksinden çıkaracağını duyurdu.

JPMorgan'ın Küresel Endeks Araştırma ekibinden yapılan açıklamada, Katar ve Kuveyt'in gelişmekte olan piyasalar tahvil endeksinden çıkarılmasının 31 Mart'taki ay sonu yeniden dengelemesinden başlayarak altı ay içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Bundan sonra bu piyasalardaki yeni tahvil ihraçlarının gelişmekte olan piyasalar tahvil endeksine dahil olmayacağı ifade edildi.