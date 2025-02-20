  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. JPMorgan Katar ve Kuveyt'i gelişmiş ülke ligine yükseltti
Takip Et

JPMorgan Katar ve Kuveyt'i gelişmiş ülke ligine yükseltti

JPMorgan, Katar ve Kuveyt'i gelişmiş piyasa olarak sınıflandırarak gelişmekte olan piyasa tahvil endeksinden çıkaracağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JPMorgan Katar ve Kuveyt'i gelişmiş ülke ligine yükseltti
Takip Et

JPMorgan, Kuveyt ve Katar'ı gelişmiş piyasalar olarak yeniden sınıflandırdı ve iki ülkeyi yakında gelişmekte olan piyasa tahvil endeksinden çıkaracağını duyurdu.

JPMorgan'ın Küresel Endeks Araştırma ekibinden yapılan açıklamada, Katar ve Kuveyt'in gelişmekte olan piyasalar tahvil endeksinden çıkarılmasının 31 Mart'taki ay sonu yeniden dengelemesinden başlayarak altı ay içinde gerçekleşeceği belirtildi.

Bundan sonra bu piyasalardaki yeni tahvil ihraçlarının gelişmekte olan piyasalar tahvil endeksine dahil olmayacağı ifade edildi.

ABD devi, Ukrayna-Rusya barışının Türkiye ekonomisine yarayacağını açıkladıABD devi, Ukrayna-Rusya barışının Türkiye ekonomisine yarayacağını açıkladıEkonomi

 

JPMorgan’da işten çıkarmalar başladıJPMorgan’da işten çıkarmalar başladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da kötüleşti
İngiltere'de tüketici güveni üst üste beşinci ayda da kötüleşti
Rusya Merkez Bankası'ndan yaptırım görüşmelerine yanıt!
Rusya Merkez Bankası'ndan yaptırım görüşmelerine yanıt!
Türkiye, ABD'ye 15 bin ton yumurta ihraç edecek! Kuş gribi krizi derinleşiyor
Türkiye, ABD'ye 15 bin ton yumurta ihraç edecek
Dolar/yen paritesi 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/yen paritesi 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Trump’ın gümrük vergileri Vietnam’da işten çıkarmaları tetikleyebilir
Trump’ın gümrük vergileri Vietnam’da işten çıkarmaları tetikleyebilir