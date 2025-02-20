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ABD devi, Ukrayna-Rusya barışının Türkiye ekonomisine yarayacağını açıkladı

JPMorgan, Ukrayna ile Rusya savaşının sona ermesi halinde Türkiye öncülüğünde bölgedeki gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerini “pozitif” etkileyeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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ABD devi, Ukrayna-Rusya barışının Türkiye ekonomisine yarayacağını açıkladı
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ABD’li yatırım devi JPMorgan araştırma notunda, Ukrayna Rusya savaşının bitmesinin bölge ülkelere etkisini incelerken, Türkiye öncülüğünde para birimlerinin barıştan olumlu etkileneceğini belirtti.

Barış fiyatlamasının yapılmış olabileceği belirtilirken, JPMorgan, barış anlaşmasının detayları ortaya çıkana kadar Ukrayna devlet tahvillerinde nötr ya da “piyasa ağırlıklı” bir duruş görüleceğini söyledi.

Barış fiyatlaması

Notta, “Ateşkes yakın görünse bile, tüm taraflar için kabul edilebilir sürdürülebilir bir barış anlaşması olasılığı bir soru işareti olmaya devam ediyor” denilirken, tahvil piyasalarının halihazırda kalıcı bir barış anlaşması olasılığını yüzde 70'e yakın bir oranda fiyatladığı tahmin ediliyor.

En iyimser senaryoda, Ukrayna tahvilleri muhtemelen en olumlu etkiyi görecek yatırım araçları olurken, GSYH varantları (Ukrayna ekonomisinin büyümesine yönelik tahvil benzeri yatırım araçları) daha “sınırlı” bir yükseliş gösterecek.

Trump’ın açıklamaları izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya ile yaklaşık üç yıldır süren savaşı sona erdirmek üzere ikili görüşmeler yapmak için sürpriz bir hamle yapması Ukrayna ve Avrupa başkentlerini şaşkına çevirdi ve ateşkesin nasıl işleyeceğine dair hararetli spekülasyonlara yol açtı.

Trump o günden bu yana gerilimi tırmandırmaya devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i “seçimsiz bir diktatör” olarak suçlayarak barışı sağlamak için hızlı hareket etmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkesinin kalmayacağını söyledi.

TL'ye etkisi olumlu 

JPMorgan raporunda, Ukrayna dışında Macaristan ve Türkiye'nin para birimlerinin, ateşkes ya da barışla Rus gazının yeniden serbestçe satın alınabileceğini bunun da Avrupa gaz fiyatlarının düşmesine yardımcı olmasıyla en büyük faydayı sağlayabileceğini ekledi.

Bölgedeki en yoğun gaz kullanan ekonomi olan Macaristan, fiyatların 2022'deki zirvesinde GSYH'sinin yüzde 4,9'una, 2024'te ise yüzde 1,3'üne denk gelen en büyük gaz ithalat faturasını ödüyor.

Ukrayna ekonomisi de savaş sonrası yeniden inşaadan fayda sağlayacak. Yıllık yeniden inşa ihtiyaçlarının 35 milyar doları aşması beklenirken, yılda 50 milyar dolara çıkması bekleniyor.

JPMorgan’ın, “Rusya'nın savaşı yeniden başlatma riski, büyük yeniden inşa faaliyetleri için herhangi bir iştahı sınırlayacaktır” uyarısı da dikkat çekti.

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