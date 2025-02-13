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JPMorgan’da işten çıkarmalar başladı

JPMorgan yaklaşık bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Çalışanlara işten çıkarma bilgilendirilmeleri geçtiğimiz hafta başladı.

Haber Merkezi
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JPMorgan’da işten çıkarmalar başladı
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JPMorgan Chase’in konuya yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre, bu yıl planlanan işten çıkarmalara başladığı belirtildi. Geçen hafta bazı çalışanlarını işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmeye başladığı öğrenilirken, ilk olarak bildirimleri yapan Barron's'a göre, şubat ayında yaklaşık 1.000 kişi işten çıkarılacak.

Bir sözcü, işten çıkarmaların "işin normal yönetiminin" bir parçası olduğunu ve bankanın hala 14 bin açık pozisyonu olduğunu söylerken, "Birçok alanda işe alım yapmaya devam ediyoruz ve etkilenen çalışanları yeniden görevlendirmek için çok çalışıyoruz" dedi.

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