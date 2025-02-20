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Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapanırken, piyasalar Trump’ın yeni gümrük vergisi planı ve Fed’in faiz politikasına odaklandı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 değer kaybederek 551,01 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 düşerek 22.314,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 38.249,03 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 8.662,97 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15 artarak 8.122,58 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,61 artışla 1,048 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil, çip ve ilaç ithalatına yeni gümrük vergileri uygulama planına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını daha uzun süre yüksek tutma ihtimaline odaklandı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl faiz politikası nedeniyle 7,94 milyar avro zarar etti. Bu bankanın yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 25 yıllık tarihindeki en yüksek zarar olarak kayıtlara geçti.

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