Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.76455 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Belirsizlikler etkili oluyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Rekabet Kurulu'nun ceza verdiği BİM'in hisseleri düştü

Rekabet Kurulu'nun “yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına” hükmederek BİM’e (BIMAS) yaklaşık 1,3 milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermesi sonrası hisselerde değer kaybı görüldü.

BİM'in cezaya karşı yasal yollara başvuracağını açıklamasına karşın, hisseleri bugün Borsa İstanbul'da seans açılışında yüzde 4,23 değer kaybetti.

BİM hisseleri açılışı sonrası 529-530 TL bandında işlem gördü.