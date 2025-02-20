Temettü 25 hisselerinin yükselişi BIST 100’ü aştı

BIST 100 Endeksi yıllık bazda %7,21 yükselirken BIST Temettü 25 Endeksi yüzde 20 oranında yükseliş kaydetti. Yatırımcılar borsadaki zayıf seyre rağmen temettü hisselerinden daha iyi performans elde ediyor.

Borsa İstanbul’un yüksek temettü verimine sahip hisselerini içeren BIST Temettü 25 Endeksi, yıllık bazda yatırımcılarına farklı fırsatlar sundu. Bankacılık ve enerji sektörleri güçlü bir yükseliş gösterirken, sanayi ve holding hisseleri geride kaldı. Özellikle Yapı Kredi, Aksa Enerji ve Ford Otosan gibi hisseler, piyasa koşullarına rağmen yatırımcısına kazandırdı.

Bankacılık sektörü öne çıktı

Temettü 25 Endeksi’nde bankacılık hisseleri güçlü bir performans gösterdi. Yapı Kredi yıllık %24,90 getiri sağlayarak endekste en iyi performans gösteren hisseler arasında yer aldı. Garanti Bankası %106,74 piyasa değeri artışıyla sektördeki güçlü konumunu korurken, İş Bankası %31,11 getiriyle yatırımcı ilgisini çekti.

Enerji hisseleri yatırımcısına kazandırdı

Enerji sektöründe Aksa Enerji %52,07’lik getirisiyle dikkat çekerken, Enka İnşaat %37,47’lik artışla en çok kazandıran hisselerden biri oldu. Enerji sektörüne olan talep, bu hisselerdeki yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu.

Ford Otosan ve Türk Traktör öne çıkıyor

Ford Otosan %5,92, Türk Traktör %6,91 ve Tofaş Oto. Fab. %9,08 temettü verimiyle en yüksek oranlara sahip hisseler arasında yer aldı. Ancak fiyat performansları beklentilerin altında kalsa da, düzenli temettü politikalarıyla uzun vadeli yatırımcılar için cazip kalmaya devam ediyorlar. Veriler, Temettü 25 Endeksi’nde banka ve enerji hisselerinin daha güçlü kazançlar sağladığına işaret ederken sanayi ve holding hisseleri daha zayıf bir yıl geçirdi. Borsada uzun vadeli yatırım stratejisiyle hareket edenler için temettü şirketlerini göz ardı etmemek kazanç olasılığını artırması açısından önemli.

ZEYNEP’E SOR

Sabit getirili; öngörülebilir getiri, düşük risk, enflasyona karşı kısmi koruma. Düşük getiri, faiz oranı riski, likidite riski, değer kaybı, düşük büyüme.

Değişken getirili; yüksek getiri, yüksek likidite, büyüme fırsatı, çeşitlendirme. Yüksek risk, koşullara bağlılık, düzensiz gelir, zamanlama riski.

Operasyonel kârlılığını artırması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında performansı daha da artar

Ereğli’nin 2025 yılı için beklentisi nedir? Nasıl bir sene geçirir? /Çağlar Armağan

Çağlar, Ereğli Demir Çelik geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını yükseltti. Gözlenen olumlu seyre rağmen fiyatı son bir yıldır inişli çıkışlı olmakla birlikte aynı seviyelerde hareket ediyor. Şüphesiz bunda genel ekonomiye dair sınırlı büyümeye beklentisinin etkisi bulunuyor. Sanayide sınırlı büyüme olasılığı ister istemez Erdemir’i baskılıyor. Şirketin kendisi de temkinli bir iyimserlik içinde. Buna karşın yıl sonunda operasyonel kârlılığını artırması bekleniyor. Bu da nazara alındığında yılın ilk yarısında hissede daha durgun bir seyir öne çıksa da yılın ikinci yarısında daha güçlü bir hareket gözlenmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

OPEC fonundan kredi temin etti. Kredi ile enerji verimliliğiyle ilgili projeleri destekleyecek

TSKB’nin yurt dışından alacağı krediyi nerelerde değerlendireceğini öğrenebilir miyim? / Rıfat Kaya

Rıfat, bankaların yurt dışından sağladığı krediler genellikle uzun vadeli yatırım projelerinin finansmanı için kullanılır ve sektörel odaklı destekler olur. TSKB, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu’ndan aldığı 50 milyon euro tutarındaki krediyi, Türkiye’deki firmaların sürdürülebilir yatırımlarına yönlendirmeyi hedefliyor. Bu fon, küresel ölçekte çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün desteklenmesi amacıyla sağlanmış bir finansman olarak değerlendirilmeli. Kredinin kullanım alanları arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum, iklimle ilişkili ekipman üretimi yatırımları yer alıyor.

YATIRIM FONLARI

Oyak Portföy’ün OBI Fonu düşük riskle yıllık %46,69 getiri sağladı

OBI İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırımda bulunarak getiri sağlamayı hedefliyor. Fonun toplam büyüklüğü 415.747.941 TL seviyesinde olup, doluluk oranı %40,13. Devlet tahvillerine %76,32 oranında yatırım yapan fon, özel sektör tahvillerine %14,03 ve finansman bonosuna %6,30 oranında ağırlık veriyor. OBI, son bir yılda %46,69 oranında performans sergilerken, altı aylık getirisi %20,58 oldu. Faiz piyasalarındaki beklentilere ve makroekonomik göstergelere göre yönetilen bir yapıya sahip. Türk lirası cinsinden yatırım araçlarına odaklanan strateji, enflasyon ve faiz değişimlerine karşı dengeli bir portföy sunarak yatırımcılarına güvenilir bir alternatif sağlıyor. Dalgalanmalara karşı güvenli liman arayanlara hitap ediyor.

TAHVİL

Quick Finansman %41,35 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Quick Finansman, 17 Şubat 2025 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %41,50 olurken, bileşik faizi de %41,35’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 372 gün vadeli olup ödeme tarihi 25 Şubat 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %42,30 olacak.

% 41,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 18 Şubat 2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,51 seviyesinde bulunuyor. Quick Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %41,50 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 18 Şubat 2025 olurken vade tarihi 25 Şubat 2026 olacak. Tahvil piyasada TRSQUIC22618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EUROPOWER ENERJİ

Bağlı Ortaklığı aralıkta TEİAŞ’ın ihalesinde en avantajlı teklifi vermişti. İhale lehine kesinleşti

Europower Enerji’nin %60 bağlı ortaklığı Euromek Elektrik, geçtiğimiz aralık ayında TEİAŞ tarafından düzenlenen Transformatörü Alımı ihalesinde, en avantajlı fiyatı sunarak iki bölümde de birinci sırada yer almıştı. Söz konusu ihale sonrası yapılan açıklamada şirketin teklifinin en uygun fiyat olarak değerlendirildiği belirtilmişti. TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise Euromek Elektrik’in ihaleyi kazandığı ve işin uhdesinde kaldığı kesinleştiği belirtildi. Şirket, toplam 196.350.000 TL bedel karşılığında sözleşmenin gereğini karşılayarak teslimatları gerçekleştirecek. Europower Enerji, bağlı ortaklıklarıyla birlikte sektördeki etkinliğini koruyor. TEİAŞ ile yapılan bu anlaşma firmanın büyüme sürecini destekliyor.

NUH ÇİMENTO

Yurt Dışı Yatırım İçin Niyet Mektubu İmzaladı. RES projesini ise verimsiz görerek sonlandırdı

Nuh Çimento, yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Şirket geçtiğimiz ekimde, verimlilik ve kârlılığı artıracak stratejik büyüme fırsatlarının araştırılması için üst düzey yöneticilerin görevlendirildiğini duyurmuştu. Nuh Çimento, firma ve anlaşmanın detayı hakkında ek bilgi vermedi. Öte yandan, şirket, elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya yönelik olarak yürüttüğü RES projeleriyle ilgili süreci sonlandırdı. Gerekçe olarak santralin kamu kurumunun istediği teknik ölçütlerde olması halinde bunun şirket açısından verimsiz olmasına bağladı. Ayrıca şirket, %100 iştiraki Nuh İnşaat’ı bünyeye dahil edeceğini duyurdu.

CW ENERJİ

Hücre üretim yatırımı için finansman sürecini tamamladı. Alacağı teşvik tutarı da revize edildi

CW Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı CW Solar tarafından yürütülen fotovoltaik güneş panellerinde kullanılan hücre üretimi yatırımına ilişkin teşvik güncellendi. Tutar 5.782.680.020 TL olarak revize edildi. Diğer taraftan yatırımın finansmanı için yürütülen görüşmeler de olumlu sonuçlandı. 1.2 GW kapasiteli ingot dilimlemeden itibaren 8 yıl vadeli 1.850.000.000 TL tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi onaylandı. Bu kapsamda yatırımın ilk fazına başlandı. Yatırımın yılın ilk yarısında tamamlanması hedefl eniyor. İlk faz tamamlandığında 2025 için ciroya yaklaşık 50 milyon dolar ek katkı sağlayacak. Sonraki yıllarda bu tutarın yıllık 100 milyon dolar olması bekleniyor. CW Enerji, yatırımın diğer fazlarına ilişkin fizibilite çalışmalarını ise sürdürdüğünü belirtti.