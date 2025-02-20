BİM'den 1.3 milyar TL ceza açıklaması: Hakkaniyetsiz...

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir yöneticinin iş cihazından veri sildiğini tespit etti. Bu durumun yerinde incelemeyi engellediğine hükmeden Kurum, BİM’e 1,3 milyar lira idari para cezası verdi.

Kurum, yaptığı açıklamada, “Yerinde inceleme sırasında bir BİM yöneticisinin veri silme girişiminde bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum, incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması anlamına geldiğinden şirkete ceza uygulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

"Bu ceza hakkaniyetsizdir"

BİM tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkilemeyecek bir pozisyonda olmadığı ve yazışmaların geri getirildiği belirtildi.

Yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı bir içerik bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bbuna rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır" denildi.

Şirket açıklamanın dilinden de rahatsızlık duyduğuna işaret ederek, açıklamadaki başlığın teamüllere uymadığına dikkat çekti.